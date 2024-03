Fecha que escogerá la canción de entrada Chito Vera, ¿será de un artista ecuatoriano?

Una de las grandes especulaciones que han saltado durante esta semana es la canción que usará Marlon Vera para el ingreso a su pelea por el título de peso gallo contra Sean O’Malley.

En redes sociales han comenzado a crear supuesto intros, los cuales contemplan a Don Medardo y sus Players o Waldokinc El Troyano. Pero los supuesto llegaron a su fin en la pasada rueda de prensa del “Destrozador”.

‘Chito’ comentó que no contemplará a ningún artista ecuatoriano para su ingreso. No obstante, no reveló su decisión y dijo que tomará una postura este jueves por la noche, por lo que el secreto se mantendrá hasta la velada de este sábado 09 de marzo.

La bandera de Ecuador estará en el Kaseya Center

El manabita no había podido llevar la bandera tricolor en sus peleas, hasta este sábado 09 de marzo; el ecuatoriano podrá flamear el orgullo patrio de cara a su pugna con Sugar Show.

Como dato particular, este emblema ha sido el mismo que ha portado desde su primera lucha en UFC. Ni siquiera la ha lavado y la guarda en el mismo lugar.

“En lo personal tengo la misma bandera, desde mi primera pelea en UFC hasta el día de hoy. Tiene sangre y está sucia”, declaró.

Asimismo descartó una trilogía ya que prevé un nocaut contra el estadounidense. A pesar de estar enfocado en su entrenamiento, no dudó en aclarar que existirá un show en el Miami y que su rival también es difícil, como todas las peleas que ha tenido.