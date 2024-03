‘Chito’ Vera feliz con el apoyo en Miami: “Ecuador va a tener su primer campeón mundial”

Marlon ‘Chito’ Vera peleará vs Sean O’Malley por el título en el Peso Gallo en una pelea correspondiente a la UFC 299. El ‘Tricolor’ volvió a retar al estadounidense en la rueda de prensa oficial de la UFC.

Ambos luchadores ya se pusieron frente a frente previo a la pelea a que se realizará este sábado 9 de marzo en Miami. Ambos, atendieron a la prensa y previo a que Sean O’Malley responda, los fans de Chito Vera se hizo sentir coreando el nombre del ecuatoriano: “Chito, Chito, Chito...”. Todo esto ante la mirada de sorpresa y de desafío del campeón del Peso Gallo en la UFC.

‘Chito’ quiere el primer título para Ecuador

El ecuatoriano sonrió ante el apoyo del público viendo la cara de enojo de Sean O’Malley. Ya, poco después el ecuatoriano se refirió al respaldo que está sintiendo: “He estado buscando por 10 años esta oportunidad, he trabajado mucho por este momento. Antes que presión, se siente el amor de la gente. Ecuador va a tener su primer campeón mundial”, dijo.

Vera duro contra Sean O’Malley

Minutos más tarde, fue contra su contrincante que comenzó a interrumpirle a Chito Vera mientras hablaba: “Demostrémosle a este payaso quien va a ganar. La suerte me sonríe y me seguirá sonriendo por mi trabajo. Por las ganas que le meto, y lo que diga este pendejo no me importa”, agregó Chito Vera.

También se refirió a lo que significa esta pelea para él: “El camino es largo, pero si no te detienes vas a llegar a la meta y el secreto es no parar y seguir buscando ese sueño. Quiero ser campeón mundial, lo que O’Malley diga no importa. Si el sábado tengo que sangrar, sangraré pero seré campeón”, declaró sobre lo que Sean O’Malley dijo que irá duro contra el ecuatoriano.