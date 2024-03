‘Chito’ Vera defendió a Moisés Caicedo de sus ‘haters’ y se puso su camiseta con la ‘Tricolor’

Marlon ‘Chito’ Vera está listo para intentar coronarse como campeón en Peso Gallo de la UFC 299 donde tendrá que volver a derrotar a Sean O’Malley. El ‘Tricolor’ rindió declaraciones sobre lo que será esta pelea.

En rueda de prensa, ‘Chito’ dijo que existe la posibilidad de que el Presidente de la República, Daniel Noboa, asista a la pelea: “Es muy posible (que Noboa asista), él es el presidente de un país, así que sería fácil conseguir un asiento (junto a Dana White, el gerente de la UFC), pero no he hablado con él al respecto”.

[AHORA] 'Chito' Vera confirmó que es 'muy probable' que el Presidente de la República, Daniel Noboa, asista a la pelea de este sábado ante Sean O'Malley. pic.twitter.com/XtiutyJqcG — MrOFF (@MrOFFSIDER) March 6, 2024

Admiración por Moisés Caicedo

En rueda de prensa decidió elogiar y defender a quienes atacaban a Moisés Caicedo tras algunos partidos donde no destacó con su club: “Moisés (Caicedo) es muy joven. Yo vengo de abajo, pero él realmente viene de abajo. Viene de lugares que seguro nadie en este cuarto sabe lo que es. Alguien que salió de las calles y llegó a lo más alto. Es el jugador mejor pagado del Ecuador verdad, y cuando algo no le sale bien, ya todo el mundo le está tirando mierda. Pero, nadie de nosotros está en esos zapatos, nadie de nosotros tenemos un cheque como esos y nadie de nosotros tiene la presión que es jugar al nivel que él está jugando”.

“A él no lo conozco en lo personal, pero admiro lo que veo de afuera. Vi dos o tres veces que lo estaban atacando y primeramente, el que lo está atacando es chiro. A personas así hay que aplaudirlas, darles apoyo porque no llegaron ahí fácil, él está ahí porque se lo ha ganado”, sentenció en declaraciones a los medios en un video publicado por el colega Andrés Ponce.

Chito le dejó un mensaje a Moisés Caicedo. La PURA VERDAD.@EcuabetOficial 🇪🇨#UFC299 pic.twitter.com/AylnHatPKT — Andrés Ponce (@AndresPonce28) March 6, 2024

La propuesta de ‘Chito’ al campeón

El ecuatoriano atendió a la prensa y se refirió a la pelea que tendrá este sábado 9 de marzo contra Sean O’Malley. “Le dije a O’Malley que me chupe la ver… Tan simple como eso. No estoy aquí para ser amigable. No estoy aquí para ser respetuoso. Soy un luchador”.

“Esta será una pelea más difícil (que la vez pasada), han pasado casi 4 años. De todas maneras, el sábado, definitivamente, le daré a mi país algo de qué estar feliz”, sentenció con seguridad de poder obtener el título de la UFC en Peso Gallo.