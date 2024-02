Fluminense vs LDU: lugar para ver EN VIVO la final de la Recopa sudamericana

Fluminense vs Liga de Quito Getty imágenes (Franklin Jacome/Getty Images)

Liga de Quito tiene un partido crucial este jueves 29 de febrero. El elenco albo se medirá a Fluminense en el estadio Maracaná, un escenario que ya ha visto al elenco ecuatoriano coronarse como campeón de Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

Historial

Liga de Quito se impuso al Fluminense en el Maracaná en las finales de la Libertadores de 2008, mediante la definición por penaltis, y de la Copa Sudamericana de 2009, tras vencer por 5-1 en Quito y caer en la vuelta por 3-0 en Río de Janeiro.

Además de esos dos títulos internacionales, el conjunto quiteño también cuenta con los de la Sudamericana en 2023 y con los de las Recopa de 2009 y 2010.

“No me preocupa lo que ocurrió en el pasado. Estoy más preocupado con el presente y con lo que ocurrirá el jueves. En la cancha seremos once contra once y ganará el que haga mejor las cosas”, afirmó el atacante argentino Germán Cano, goleador del Fluminense, al descartar que el histórico pueda pesar en el partido.

El Fluminense llega al partido decisivo tras dos derrotas seguidas, la semana pasada en Quito y el domingo ante el Flamengo por 2-0 en el Maracaná en un partido en que el técnico Fernando Diniz reservó a varios titulares.

Diniz podrá contar el jueves con el joven atacante John Kennedy, una de las estrellas en la campaña de la Libertadores y autor del gol del título, que tuvo que cumplir una fecha de suspensión en el partido de ida.

Dónde ver

El cotejo arrancará a las 19:30. El enfrentamiento con sabor a clásico se podrá ver por ESPN y Star Plus por América Latina.