¿Perjudica a Barcelona SC? Joao Rojas rompe el silencio sobre su tatuaje de Emelec

Joao Rojas fue una de las grandes sorpresas en el mercado de fichajes del balompié ecuatoriano. El extremo ofensivo formará parte de Barcelona SC por cuatro temporadas, lo cual ha desatado un conjunto de criticas.

Este miércoles 28 de febrero, previo al inicio de la LigaPro, el exofensivo del Monterrey brindó una rueda de presa donde se refiere a la situación de su llegada a la club. De igual manera, hizo énfasis haber vestido los colores del rival Emelec, lo cual no perjudicará su trabajo.

"Me gusta jugar de mediapunta. De extremo también he tenido años muy buenos. Aun así, quisiera potenciar al equipo donde me solicite el DT."



“Barcelona Sporting Club es mi presente.”



Declaraciones de Joao Rojas

En primera instancia acotó que tiene una enorme gratitud por Emelec. Así mismo indicó que tiene una gran plantilla con el conjunto del astillero para así conseguir el título la presente temporada.

“Para todos los que me conocen saben que es un sentimiento muy grande por ese club (Emelec) y mucha gratitud. Entonces voy a hablar del tema puntual, de la directiva actual. Es mentira, yo nunca converse con el presidente del club. Nunca me llamó, tampoco hubiese conversado porque Emelec me debe dinero”.

“Crecí siendo hincha de Barcelona y se lo grande que es este club. No falta que nadie me lo diga.”



Sobre su llegada al conjunto canario

“Conversé con jugadores apenas llegué, en son de broma decían ‘que si no quedamos campeones con este equipo que tenemos hay que meterse un tiro’”.

“Hoy en día es el proyecto que me sedujo, que me llamó la atención. Fueron los primeros en buscarme. Mis intensiones eran otras, pero en ningún momento el escuchar o no a Barcelona dejó de ser una opción”, señaló.

"Cuando llegué a Emelec todos sabían que yo era barcelonista, pero dejé de ser hincha cuando ya fui un profesional a los 14 años. Voy a hacer todo para dar mi mejor versión"



Su tatuaje

Cuando llegué a Emelec todos sabían que era barcelonista, pero deje de ser hincha cuando fui un profesional a los 14 años. A la gente no le interesa lo que tenga o no tenga, a la gente le debe interesar que consiga ganar.

Aquí se tiene que hablar y el único objetivo es ser campeón. Yo voy a hacer todo para ganar, para poder competir.

