Ex jugador de Aucas denuncia “estafa” del presidente Danny Walker y afirma que irán a juicio

Sociedad Deportiva Aucas consiguió el tan anhelado título de Liga Pro en el 2022, el primero del equipo en toda su historia. Sin embargo, en la actualidad se han filtrado varias noticias y en los últimos días un ex jugador de aquel equipo campeón ha arremetido contra el presidente Danny Walker.

Se trata de Cain Fara, ex defensor de Aucas quien publicó en sus redes sociales un mensaje dedicado a Walker: “¿Por qué no hablas Danny (Walker) de cómo querés estafarnos con el premio de campeón que todavía no cobramos?”, empezó el actual defensor de Emelec asegurando que están ya en juicio en contra del club debido a un documento firmado por el mismo dirigente.

No termina la novela en Aucas, salen a la luz nuevos testimonios, ahora Caín Fara (ex Aucas) señala que no han recibido los premios del campeonato 2022 e incluso que el dinero para cubrir los gastos del VAR salió del bolsillo de los jugadores. pic.twitter.com/kV6CaRf1Ev — MrOFF (@MrOFFSIDER) February 15, 2024

“Le generamos al club 3 millones de dólares, el VAR de la segunda etapa lo pagamos los jugadores y pusimos la primera estrellita al escudo. La gloria no tiene precio pero se ve que tu palabra tampoco”, finalizó el argentino que se fue con todo en contra del dirigente Danny Walker.

Aucas viajó a Paraguay para enfrentar a Nacional por la Copa Libertadores después de haberse enfrentado en Quito donde ‘Papá' superó 1-0 con gol del colombiano Jeison Medina quien anotó desde los 12 pasos.