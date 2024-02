Carlos Vera, el ecuatoriano que debutará en UFC con un estilo raro pero lleno de garra y disciplina

Carlos Vera se convertirá, a sus 36 años, en el tercer ecuatoriano en subirse al octágono más importante de las artes marciales mixtas. El oriundo de Manabí será parte de la cartelera preliminar, donde se medirá a Rinya Nakamura.

El peleador japonés viene invicto y se perfila como una de las grandes promesas de la división de peso gallo. Sin embargo, Vera quiere demostrar en la UFC que tiene habilidades necesarias para perfilarse en carteleras estelares y, quien quita, pugnar por el cinturón.

Carlos Vera hará su debut en UFC 298 Instagram

En un diálogo con Metro Ecuador, el compatriota tachó que es una oportunidad muy grande el puesto que tiene en la cartelera de UFC 298. De igual forma, el enfrentarse contra un rival de la talla del japonés permitirá que su nombre suene con fuerza en el caso de hacer una excelente performance.

Táctica que usa Carlos Vera

“Mi oponente va a ser muy fuerte pero estoy muy listo para pelear. Su fortaleza viene de la lucha libre, pero creo que puedo contraatacar ello con mi jiu jitsu. Uso amagues, fintas, patadas y puños. Va hacer una pelea espectacular”.

Mutación de Carlos Vera

El ecuatoriano en sus inicios, a sus apenas 4 años, se inclinó por el Taekwondo y complementó con la capoeira en su adolescencia. Se hizo la base de su estilo, ambas aristas de los deportes de contacto, cuando empezó con sus peleas amateur.

“Básicamente tenemos un estilo para contratar en el piso y de pie. Esto no significa que la pelea vaya a ser fácil. El tipo es invicto por una razón. Estoy listo para entrar al ring con disciplina y garra”, relató.

Aprendió de Conor McGregor

“McGregor es un tipo muy humilde. Es un personaje. Él y sus entrenadores me han tratado muy bien, ellos se han dado cuenta que soy una persona que quiero aprender.

Conor me ayudó más con cómo observar la pelea usando la energía de uno. De esa forma, cuando uno entra tiene que tener una cierta visión, una cierta mentalidad. Cómo ser agresivo, cómo ser enfocado. Cómo no dejarte perder en la fama, en la noticia”

La edad no le pasará factura

“La gente va a hablar y decir lo que quieran decir. Siempre hay excusas, la gente busca excusas para poder tener una razón para no tener el éxito que quiere. Peleo con mi mente, con cada pelea aprendo más. No estoy entrando a pelear solo con arrechera, entró a pelear con mi mente.

Yo puedo pelar por mucho tiempo, puedo pelear hasta los 40. No me importa lo que diga la gente, con cada año voy a estar mejorando. Cuando sea tiempo jubilarse puedan decir: ‘Carlos Vera lo dio con todo’. La edad no es nada. Estoy listo para pelear con un tipo de 19 o de 40″.

El ecuatoriano será el segundo combate de la cartelera preliminar de UFC 299. Vera tiene como su mayor fortaleza la adaptabilidad, además confía en su garra y fe para dejar los colores del país en alto. Se prevé que su lucha se de cerca de las 20:30 de este sábado 17 de febrero.