A los años una victoria de Cristiano Ronaldo sobre Lionel Messi, la categoría donde se impuso el Comandante

Cristiano Ronaldo, el deportista que ganó más dinero en el 2023 Getty imágenes (Lars Baron - FIFA/FIFA via Getty Images)

Cristiano Ronaldo le ganó a Lionel Messi en el 2023. CR7 no obtuvo el The Best o el Balón de Oro, pero sí se llenó los bolsillos con más dinero que el vigente campeón del mundo.

[ La furia consumió a Cristiano Ronaldo, el Bicho se pasó accesorio de sus rivales por los genitales ]

Sportico, web especializada en finanzas deportivas, publicó el Top 100 de los deportistas que más dinero ganaron durante el año pasado.

Cristiano Ronaldo, el deportista que ganó más dinero en el 2023 Getty imágenes (Justin Setterfield/Getty Images)

“Los 100 atletas mejor pagados incluyen jugadores de ocho deportes y 25 países. Obtuvieron un ingreso total estimado de $5.4 mil millones en 2023, incluidos $4.2 mil millones en salarios y premios, así como $1.2 mil millones fuera del campo, la cancha, el campo o la pista”, informó el medio de comunicación.

El Comandante de los ingresos

Dentro del listado, solamente aparecen tres deportistas sudamericanos. Además de Lionel Messi, en el sexto puesto está el brasileño Neymar con 121 millones, mientras que más atrás en en el puesto 97 hace presencia el venezolano Miguel Cabrera, beisbolista de los Detroit Tigers, con 32.8 millones.

Cristiano Ronaldo, el deportista que ganó más dinero en el 2023 Getty imágenes (Yasser Bakhsh/Getty Images)

Top 20