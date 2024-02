¿El heredero del 10 de Barcelona SC? Damián Díaz habría dado ‘el visto bueno’ para que un ex Emelec ocupe su lugar en el ‘Ídolo’

Barcelona SC sigue armándose pensando en la temporada 2024 donde afrontará la Copa Libertadores, Liga Pro y Copa Ecuador. Está claro que Damián Díaz no es el mismo de años pasados aunque sigue siendo influyente, sin embargo ya habría ofrecido la histórica 10 torera a un ex Emelec. ¿Será que se cumple?

Aún sin definir su futuro, Joao Joshimar Rojas, en entrevista con Arturo Magallanes, confesó qué tuvo conversaciones con el gran ídolo de Barcelona Sporting Club: ”Si te digo quién me llamó, te podría mostrar mensajes de la otra vereda. Tenía a (Luca) Sosa, Fidel (Martínez). También a un tipo que yo admiro y es harta pelota, un crack: el Kitu Díaz”,

La primera Noche Amarilla en 🇺🇸



🗓️ Este domingo 11 de febrero desde las 12h30

🏟️ HinchLiffe Stadium, New Jersey#BarcelonaSomosTodos #NA2024🇺🇸 pic.twitter.com/nDNOXS7s5D — BARCELONA S.C. (@BarcelonaSC) February 6, 2024

Además mencionó que el ‘Kitu’ trató de convencerlo de sumarse a las filas del Ídolo del Astillero. ”Kitu me dijo ‘me vas a hacer retirar y no jugamos juntos. Ya me queda este año y te quedas con la 10 ′. Y le digo ‘ay hermano, estoy acá complicado’, tampoco él quería tanto detalles. Igual algunos de Emelec también me han escrito”, complementó el ex 10 del Emelec.

El día que Kitu Díaz le ofreció a Joao Rojas jugar juntos y heredar la 10 cuando se retire 😳. Entrevista completa en AM SPORTS YouTube. pic.twitter.com/OLL71NoF7J — Arturo Magallanes  (@Arturo_M13) February 7, 2024

La Noche Amarilla

Por primera vez en la historia, la Noche Amarilla se llevará a cabo lejos de Ecuador. Este evento se realiza todos los años donde Barcelona SC presenta formalmente a su plantilla para la nueva temporada a toda su hinchada. Este 2024 se mudará a Estados Unidos.

Luego del anuncio del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, que no iba a dar los permisos para el ingreso de público tanto para la Noche Amarilla como para la Explosión Azul, evento de Emelec. Esto, se dio por cuestiones de seguridad debido a que Ecuador se encuentra en un estado de conflicto armado interno.