La razón de la muerte del hincha más famoso de Argentina Tula ganó hasta un premio The Best

Carlos Pascual, conocido como Tula, habría aparecido por primera vez en la tribuna de Rosario Central en los años 70′. Desde ese momento no desaprovechó un instante para acompañar al seleccionado nacional, al punto de visualizar a Argentina como campeón en el estadio Lusail el pasado 18 de diciembre del 2022.

Este miércoles 07 de febrero se conoció que el hincha albiceleste falleció. Una enfermedad terminal no lo privó de disfrutar a Messi con el trofeo más importante, pero lo alejó de observar la última Copa América de “La Pulga”.

A sus 83 años, Carlos Pascual murió en el Sanatorio de la Trinidad Mitre, su deterioro databa desde diciembre del 2022.

Historia

El hombre del mítico bombo comenzó a ganar notoriedad en 1971, a raíz de su vínculo con Juan Domingo Perón, ya que el ex presidente fue quien le regaló el instrumento que tuvo su primera aparición pública en Alemania 1974.

A la hora de hablar sobre su trayectoria, el hombre que nació el 11 de septiembre de 1940 siempre se catalogó como “el primer bombo en la historia del mundo en 1974″

Sus últimas declaraciones publicas

“La satisfacción que me dio la Argentina como hincha de fútbol no tiene precio (...) Soy pobre, pero he viajado por todo el mundo”, reconoció ‘El Tula’ antes de saludar a todos aficionados del planeta que celebran con “pasión” los triunfos de sus equipos y de arrancarse finalmente con el bombo