Ministro Andrés Guschmer habló del caso Barcelona, El Nacional y Cumbayá y declaró que recibió amenazas de muerte

El ministro del Deporte, Andrés Guschmer, se refirió a varios temas importantes entre los que destacaron los temas de Barcelona SC, El Nacional y Cumbayá que tuvieron procesos paralizados en la Cartera de Estado donde se desconocieron a sus directivas.

En entrevista con Federación Postera, Andrés Guschmer directamente sobre el caso Barcelona SC, que fue el más mediático de los tres dijo: “Como voy a tener algo contra Barcelona, si tengo amigos muy queridos dentro de Barcelona. Soy muy amigo de dos de los vicepresidentes. Yo podría tirarme a diplomático o político, pero me afectó que mis compañeros y colegas redacten esa carta. Debo decir que tienen imprecisiones”.

Sobre el caso El Nacional y Cumbayá FC

“En el caso de El Nacional, ya tiene un administrador temporal. Está Fred Larreátegui que le permitirá avanzar”, dijo refiriéndose a que próximamente habrá elecciones en los Puros Criollos que tienen una deuda que supera los 7 millones de dólares. Mientras tanto, en el caso del Cumbayá, dijo que se resolverá en los próximos días. “Mientras que en el caso Cumbayá que no tenía representación legal. Ese oficio será respondido en los próximos días”.

“ No solo que he tenido amenazas, sino que han sido analizadas al más alto de la policía y tienen identificados los grupos delincuenciales que las originan y los canales en donde se entregan los mensajes. Me dio mucha pena, Geovanny Cárdenas (ex viceministro del Deporte) ingresa el 9 de enero que pasó el caos en el Ecuador, porque no hay responsabilidad nuestra cuando existen este tipo de situaciones para los funcionarios”, declaró el Ministro del Deporte.

Amenazas de muerte en contra de @aguschmer

Casos Barcelona, El Nacional y Cumbayá. El periodismo, colegas, familia, atletas, Juegos Olímpicos y más hoy 21:00. https://t.co/BoMMDILBOb — Joaquín Saavedra (@joacosaavedraq) February 1, 2024

También recibió amenazas de sus colegas

En el programa Marca 90, Vito Muñoz, uno de los periodistas que solicitó la inscripción de la lista de Antonio Álvarez al Ministerio del Deporte, mandó varias ‘indirectas’ en vivo que parecerían ir dirigidas al ministro Andrés Guschmer.

“O le das tú o le doy yo” inició Muñoz preguntándole a su colega Pocho Harb quien respondió directamente: “le damos al que quiera jo... a Barcelona SC sin justificación”.

“Mañana es un día crucial, donde algunos se juegan el puesto y quizá hasta la libertad. Cuidado, mañana el juez va a determinar el fututo 2024, en lo que tiene que ver a la presidencia de Barcelona SC”, complementó Vito Muñoz, refiriéndose al caso Barcelona y a los responsables de inscribir o no a la lista comandada por Álvarez.

Actualmente, Antonio Alvarez se mantiene en su cargo como presidente de Barcelona SC. Sin embargo, si la lista no consta como inscrita no podrá negociar con ningún nuevo fichaje para 2024 y el club tendrá que llamar a elecciones.