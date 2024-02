¿Clásico del Astillero en Estados Unidos? Barcelona SC realizaría la Noche Amarilla en Miami o New York

Emelec vs Barcelona Aficionados de Barcelona y Emelec

Debido a la crisis que vive el Ecuador, Barcelona SC se ha visto forzado por aplazar el evento que marca el inicio de la temporada: la Noche Amarilla. El conjunto ‘Ídolo del Astillero’ tenía previsto un show espectacular como viene acostumbrando en los últimos años, sin embargo parece que por la actualidad, habrán cambios considerables.

El periodista Christian Carrasco, en Marca 90, se refirió a esta situación y reveló detalles. “Cancelada, no. Suspendida, sí. Están buscando la forma. Me dieron 2 ciudades de USA. New York y Miami son las opciones”, expresó tomando en cuenta la gran comunidad de ecuatorianos en USA.

🎇🟡 LA NOCHE AMARILLA, ¿EN EL EXTERIOR? 🤔🇺🇸



Informa @ccarrasco750 en #DeUnaXSF 🟢⚽️, que Miami y New York son las dos opciones que maneja Barcelona para su noche de presentación. pic.twitter.com/UDFhhjvcOR — DeUnaSF (@DeUnaSF) February 1, 2024

Una pérdida considerable

El factor económico es el punto que más afectaría al Ídolo de llegar a suspender esta velada. Entre 2016 y 2023 el club torero registró una taquilla acumulada superior a los 4 millones de dólares.

Se especula, según portales digitales, que de no realizarse la Noche Amarilla el elenco ‘canario’ perdería un monto cercano al millón de dólares; no se ha tomado en cuenta problemas con marcas y similares.

Por esta razón, se contempla la opción de Estados Unidos y como este evento afecta a todo el fútbol ecuatoriano, Metro Ecuador pudo conocer que hay diálogos con la dirigencia de Emelec para que la Noche Amarilla tenga como invitado al ‘Bombillo’ en un partido a jugarse en Estados Unidos.

Se descarta la suspensión de la Noche Amarilla

El relacionista de Barcelona SC, Luigi Macchiavello, detalló este pasado 31 de enero que nada está suspendido. “Todos estamos trabajando en BSC y listos, esperando a lo que se vaya a anunciar, para luego comunicar lo que se viene”.

Finalizó, agregando que sí existirá una fecha pero aún sin un día claro. Para este 2024 no se tenía una estrella invitada, aunque la tiktoker Domelipa estaba entre los perfilados para estelarizar la noche. Cabe recordar que el torneo de Liga Pro inicia el 16 de febrero.