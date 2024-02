Álvaro Guillén abre la serie ante Egipto en los ‘play-offs’ de la Copa Davis

Álvaro Guillén abrirá la serie de Copa Davis play-offs del Grupo Mundial 1 entre Egipto y Ecuador, mientras que Andrés Andrade acompañará en el dobles a Diego Hidalgo, en la competición por naciones que se jugará el 2 y 3 de febrero en el Gezira Sporting Club (El Cairo).

Mañana viernes, desde las 11h00 locales / 04h00 de Ecuador, Guillén (312 ATP) enfrentará a la raqueta número local, Mohamed Safwat (#358). Luego, el segundo single lo protagonizarán Amr Elsayed (#735) y Emilio Gómez (#307).

Álvaro Guillén, Andrés Andrade, Raúl Viver, Diego Hidalgo y Emilio Gómez.

El sábado desde las 03h00 (de Ecuador) se inicia la programación con el partido de dobles. El capitán ecuatoriano, Raúl Viver, designó a Andrés Andrade (#669) para que acompañe a Diego Hidalgo (#79 ATP dobles) ante la ausencia de Gonzalo Escobar. La dupla rival será Mohamed Safwat y Akram El Sallaly (#691 ATP dobles).

Luego vendrán los partidos de dobles. Amr Elsayed ante Emilio Gómez; y, cierran Mohamed Safwat ante Álvaro Guillén.

“Me siento muy bien con Diego. Hemos entrenado bastante bien, apuntando para el día sábado. Con Diego me siento bien en la cancha y hemos tenido una buena química”, acotó Andrade, de 25 años de edad.

Para Andrade será su primer partido en Copa Davis y en esta ocasión reemplazará a Gonzalo Escobar como dupla de Diego Hidalgo. “Sé que hay bastante presión, porque es muy importante el punto de dobles, pero trato de no pensar en eso porque no me va a ayudar mucho, Vengo preparándome bien mentalmente y físicamente”.

Álvaro Guillén, tenista ecuatoriano

La serie se jugará al mejor de cinco partidos, con dos partidos individuales el primer día (viernes), seguidos del partido de dobles y los dos partidos individuales inversos el segundo día (sábado). Todos los partidos se juegan en sets de desempate al mejor de tres

Las naciones ganadoras de los play-offs del Grupo Mundial I competirán en las eliminatorias del Grupo Mundial I en septiembre de 2024, junto con las 12 naciones perdedoras de los Qualifiers 2024, que también tendrán lugar en febrero.

Las naciones perdedoras de los play-offs del Grupo Mundial I y las naciones ganadoras de los playoffs del Grupo Mundial II competirán en las eliminatorias del Grupo Mundial II en septiembre de 2024.