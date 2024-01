“¡Chupa haters!”, Neymar responde a sus detractores tras haberle llamado ‘gordo’

El futbolista brasileño de 31 años que milita en Al Hilal de Arabia Saudita, Neymar, y que se recupera de una lesión de rodilla, hace poco organizó una fiesta ‘alocada y emocionante’ en un lujoso crucero. Días atrás, por una fotografía publicada en redes sociales, fue criticado por un supuesto ‘exceso de peso’.

El brasileño ha estado constantemente envuelto en polémicas incluso en sus tiempos de recuperación. Ahora, apareció en redes sociales para desmentir el rumor de que está pasado de peso o gordo. Con un contundente video, desafiante y con una risa llena de sarcasmo, se refirió a sus ‘haters’.

Hoy zarpó el crucero organizado por Neymar en Brasil.



3 días de fiesta con DJ permanente, casino, conciertos y parques acuáticos. Todo, en compañía de Neymar.



pic.twitter.com/Qhx1nBFUtP — Juez Central (@Juezcentral) December 27, 2023

El brasileño fue operado de su rodilla tras ser operado de los ligamentos cruzados y ahora se encuentra en etapa de rehabilitación. Hace semanas festejó su cumpleaños en un crucero y ahora se lo vio en a fiesta de cumpleaños de Romario, donde las cámaras captaron a un Neymar que parecía pasado de ‘kilos’ y que rápidamente corrió por las redes sociales, donde fue muy criticado.

Sin embargo, Neymar no dejó pasar y respondió desafiante a este rumor: “Entreno de hoy finalizado. Aumento del peso de belleza. ¿Pero gordo? Va a ser que no (risas). Chuparla haters”, decía Neymar, con una piscina de fondo, subiéndose la camiseta (donde no se lo ve gordo pero tampoco atlético) acompañado del mensaje “Chupa haters”.