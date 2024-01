A Miguel Ángel Loor, presidente de Liga Pro, menciona que “ojalá Emelec sea campeón” en la temporada 2024

El fútbol ecuatoriano con la Liga Pro iniciará el 16 de febrero en su temporada 2024. Para esta edición, Imbabura y Macará ascendieron en reemplazo de los descendidos Gualaceo y Guayaquil City.

Miguel Ángel Loor, presidente de la LigaPro, fue consultado en el programa Federación Postera sobre su gestión en el fútbol ecuatoriano y cómo afronta a la gente que lo identifica con ciertos clubes, tomando en cuenta que es seguidor de Barcelona SC y fue dirigente del Guayaquil City.

'Yo puedo ver un partido de Barcelona con el equipo que sea y puedo querer que gane Barcelona. Eso no significa que quiera que árbitro haga algo o que el rival haga algo o que Barcelona haga algo'



— Miguel Ángel Loor en La Posta pic.twitter.com/df0pcPZIm9 — MrOFF (@MrOFFSIDER) January 30, 2024

“A mí no me ha costado en lo absoluto, porque yo sigo siendo sincero. La gente, el hincha mezcla el fútbol con todo lo que pasa alrededor, yo no. Puedo ver un partido de Barcelona con el equipo que sea y puedo querer que gane Barcelona. Eso no significa que quiera que el árbitro haga algo, que el rival haga algo o que el mismo Barcelona haga algo”, dijo sobre su afición al conjunto torero y cómo vive ciertos partidos como hincha.

“Yo llego a LigaPro por Guayaquil City, y de verdad, cuando enfrentaba a Barcelona, yo quería que el City lo golee. En las finales, por ejemplo, yo quiero que gane uno. El año pasado decía ‘ojalá quede campeón Liga de Quito’. Este año digo, ‘ojalá quede campeón Emelec…’”, dijo Loor.

Finalmente, Miguel Ángel Loor contó anécdotas y discusiones alrededor del fútbol: “Toda mi vida crecí siendo Barcelonista, eso no lo voy a cambiar. Pregunten las peleas que he tenido con todos los presidentes de Barcelona… Llega un momento en que el último recurso es ‘¿Y tú no eres barcelonista?’ ¿Qué tiene que ver?».