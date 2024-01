¿Se dará el último baile? La realidad de la lesión de Cristiano Ronaldo a días de enfrentar a Messi

El próximo jueves 01 de febrero está pactado el cotejo entre Al Nassr e Inter de Miami. El enfrentamiento tenía previsto que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se vean la cara una vez más, protagonizando el “último baile” entre estas estrellas.

Lastimosamente, el destino parece ser que no quieren que se vuelvan a encontrar en el gramado. Una reciente lesión del ‘Bicho’ supondría que no esté presente para medirse a su “rival” de carrera en lo que a méritos corresponde.

El pasado martes, el Al Nassr anunció que los compromisos establecidos en su gira se suspendían por este desafortunado hecho que involucra al luso.

“En el fútbol hay cosas que no puedes controlar. En 22 años no he tenido muchas lesiones, así que estoy muy triste porque Al Nassr y yo vinimos a disfrutar de esta gira”, manifestó el portugués.

Teniendo en cuenta que el europeo podría estar al menos dos semanas inactivo, varios son los medios que afirman que no estará presente en el juego contra el equipo de la MLS, en el que se encontraría cara a cara con su rival.

El club de medio oriente no ha dado aún luces de lo que podría ser este encuentro. De igual manera, CR7 tampoco se ha pronunciado sobre el avance de su lesión.

Gira del Inter de Miami

El Inter Miami planeó este año la primera gira internacional de su historia. Arrancaron con un empate 0-0 en El Salvador y perdieron 0-1 en el campo del FC Dallas.

Tras los duelos con el Al Hilal y el Al Nassr, el Inter Miami viajará a Hong Kong para enfrentarse a una selección local, y luego se medirá con el Kobe en Tokio.

La pretemporada terminará con un amistoso en casa contra Newell’s Old Boys.