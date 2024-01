El técnico uruguayo-paraguayo de El Nacional, Ever Hugo Almeida, sometido a cirugía de cadera

SIN RESPALDO 😲😰 || Miguel Ángel Loor, presidente de LigaPro, mencionó que nadie de la directiva de El Nacional ha ido a asistir al técnico Ever Hugo Almeida 🔴⚪️



Acabo de estar con el Prof. Almeida. No me interesa entrar en chismes, pero hoy he leído cosas sobre este tema y es… pic.twitter.com/u6fwh3FMtI