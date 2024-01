Djorkaef Reasco puso a prueba el físico de los periodistas, así fue su llegada a Guayaquil y el ‘divertido’ momento con la prensa

Djorkaeff Reasco, delantero ecuatoriano que militaba en el fútbol de Argentina, será nuevo jugador de Barcelona Sporting Club. En su llegada a Guayaquil, el atacante salió corriendo hacia un vehículo que lo esperaba para recogerlo.

Djorkaeff Reasco hizo su llegada a la ciudad de Guayaquil este domingo 28 de enero, aproximadamente a las 15h00. El atacante ex Liga de Quito no quiso dar declaraciones y salió corriendo de la prensa para evitar las preguntas. Cabe recordar que el delantero aún no ha sido anunciado.

🚨 ¡DJORKAEFF REASCO YA ESTÁ EN GUAYAQUIL! 🚨



El delantero ecuatoriano arribó hace unos instantes para ser oficializado como contratación de Barcelona para esta temporada ✍🏻🔜



📹 @nicorivera05 | #MundoDiblu pic.twitter.com/mSe1tqbgsq — Radio Diblu FM ⚽️ (@RadioDibluFM) January 28, 2024

La carrera de Djorkaeff

Reasco debutó en Liga de Quito en 2016, allí realizó su proceso de formativas, teniendo su mejor temporada en 2021 donde alcanzó 7 goles en 19 partidos. Su gran momento lo llevaron a ser convocado por Gustavo Alfaro para formar parte de la delegación de la Selección de Ecuador y sumó minutos en el Mundial de Qatar 2022.

Estos dos últimos años defendió los colores de Newel’s Old Boys donde estuvo en 2022 y 2023 anotando 3 goles. Su último equipo fue Instituto donde no marcó.