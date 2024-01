“Estoy seguro que a mi papá lo asesinaron”, hijo de ‘Chucho’ Benítez y una versión nunca antes escuchada

Christian "Chucho" Benítez feliz con la Tri Festeja un gol ante Colombia (Mike Stobe/Getty Images for Red Bull)

Christian ‘Chucho’ Benítez falleció a sus 27 años , el 29 de julio de 2013 en Doha, Qatar, país al que había llegado para brillar en el club El Jaish. Las causas de su fallecimiento se habrían dado por una falla cardíaca, esto fue afirmado tras la autopsia realizada.

Su muerte fue muy sentida en el Ecuador, pues en su trayectoria como futbolista se consolidó como un goleador temible para cualquier defensa. Odiado por muchos pero amado por otros, un jugador del que sus goles hablaban por sí solos. Su deceso fue controversial y ahora, su hijo Fabiano, brinda declaraciones fuertes acerca de su partida para Fútbol Sin Cassette de Studio Fútbol.

El homenaje a Chucho Benítez al minuto 11 en el Azteca, 5 días después de su fallecimiento.



Siempre estarás vivo en el americanismo, Chucho, ¡feliz cumpleaños, sigue metiendo goles en donde estés! pic.twitter.com/tH7J0kbeXy — tupadre (@___tupadre) May 1, 2020

Su hijo asegura que ‘a su padre lo mataron’

Fabiano Benítez, hijo de ‘Chucho’, brindó su versión sobre lo sucedido con su padre: “Cuando mi papá fallece, yo era muy niño. Tenía 10 años y no entendía nada. Solo quería a mi papá para mí. Yo no sabía de maldad ni nada del mundo, pero a medida que voy creciendo me voy haciendo preguntas y si tú te das cuenta en internet hay muchas respuestas”, inició el joven que también practica fútbol profesional.

“Nadie sabe la verdad, pero en mi instinto como hijo, como familiar... me voy haciendo preguntas y he obtenido documentos donde yo personalmente, no quiero culpar a nadie, estoy seguro de que a mi papá lo asesinaron ”, concluyó Fabiano.

🚨😳 “ESTOY SEGURO QUE A MI PAPÁ LO ASESINARON”



🗣️ Dura confesión de Fabiano Benítez, hijo de Christian Benítez 🇪🇨, en #FútbolSinCassetteSF.



“He obtenido documentos… no quiero culpar a nadie, pero yo creo, no creo, estoy seguro que a mi papá lo asesinaron”. pic.twitter.com/S9gBZ8xqLc — StudioFútbol ⚽ (@StudioFutbol) January 23, 2024

La trayectoria del goleador

Benítez se consolidó en El Nacional, club en el que se dio a conocer en 2005 y en el que estuvo hasta 2007, anotando 29 tantos y siendo parte del último título de los ‘Puros Criollos’.

Luego fue transferido al Santos Laguna de México, donde marcó 51 tantos y dio el salto en 2009 militó al Birmingham de Inglaterra, en el cual hizo 3 tantos.

En 2011 regresó a México para jugar en el América, donde se consolidó como figura y goleador. Con las Águilas convirtió 52 tantos en 79 partidos y logró un título. Posterior a la corona que alcanzó con el América, el 7 de julio de 2013 fichó por el El-Jaish, de Catar.

Hace 7 años el Chucho Benítez falleció inexplicablemente, todavía quedan dudas de las razones de su muerte, su partida dejó un vacío en el fútbol ecuatoriano y un jalón de orejas a los hinchas que muchas veces lo criticaron más allá del ámbito deportivo📽️ https://t.co/VeDaNDtDHY pic.twitter.com/fsyM45nqf2 — Diego Lituma (@diegolituma) July 29, 2020

Benítez es el único delantero ecuatoriano dentro del Top 100 de máximos goleadores de la Liga MX con sus 63 goles; América con 52 anotaciones y Santos Laguna con 51 goles.

Finalmente, en La Tri Benítez jugó desde el 2005 al 2013 y alcanzó a marcar 16 goles en 30 partidos. Su último tanto con la Tricolor se dio el 26 de marzo de 2013, en las Eliminatorias al Mundial de Brasil 2014, en la victoria que Ecuador alcanzó ante Paraguay 4 a 1, en el estadio Atahualpa.