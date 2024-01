El descenso, una posibilidad real para el Manchester City y el Chelsea de Moisés Caicedo

Meses atrás, la Comisión de la Premier League sancionó fuertemente al Everton con la reducción de 10 puntos en la presente temporada y esto ha abierto debate sobre una posible sanción a dos grandes: El Manchester City y el Chelsea. Ambos, están en el ‘ojo del huracán’ debido al Fair Play Financiero.

La sanción al Everton es hasta ahora la sanción más dura en la historia de la Premier League y por ello ahora la pregunta que surge es: ¿qué sanción debería afrontar el Manchester City que tendría 115 casos infringir 115 reglas o el Chelsea por qué hay sospechas de pagos no registrados?

💸 Everton sufrió una sanción de 10 puntos por incumplir el Fair Play Financiero.



😳 Según Times, las sanciones para Manchester City y Chelsea podrían ser tres veces más fuertes, o incluso peor. Lo definirá una comisión reguladora independiente. pic.twitter.com/cIpQ3hjJFB — Pablo Giralt (@giraltpablo) November 17, 2023

¿Qué dicen los especialistas?

Stefan Borson, abogado que ha asesorado al City en estos asuntos, cree que la decisión sienta un precedente peligroso. “Para mí, 10 puntos para el Everton me parecen duros por una simple infracción del FFP. Pero refuerza que las sanciones contra el City (si se prueban) y ahora contra el Chelsea (si se cobran y se admiten en los pagos no registrados) podrían inducir al descenso”, tuiteó.

“Las sanciones contra el City (si se prueban) y ahora contra el Chelsea (si se cobran y se admiten en los pagos no registrados) podrían inducir al descenso” — Stefan Borson, abogado

Manchester City DESCENDERÍA de la Premier League si son culpables por las acusaciones de infringir 115 reglas del Fair Play Financiero. El ex director financiero de la Premier League advirtió que esto es una escala completamente diferente a lo que le paso al Everton y Nottingham… pic.twitter.com/ysZwhRn1SK — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) January 21, 2024

Temor real para los ‘Citizen’ y a los ‘Blues’

Martyn Ziegler, periodista del diario The Times, ha asegurado que el descenso de City y Chelsea es una opción real. “Creo que será mucho más grave tanto para el Manchester City como para el Chelsea, si se prueban sus cargos. Quiero decir que Man City ha recibido 115 cargos, Everton solo tuvo uno y Chelsea todavía está bajo investigación, por lo que no sabemos el número de cargos allí. Si miras al Manchester City, hay muchas más acusaciones, pero son mucho más graves. Por lo tanto, el Manchester City tendrá un temor real de que se enfrente a un posible descenso de la Premier League”, afirmó a a talkSPORT.

Sin embargo, Ziegler asegura que ambos casos son de una enorme complejidad y no se van a resolver a corto plazo. “Es probable que el caso del City no se resuelva hasta dentro de al menos dos años”, asegura en The Times.