Arturo Vidal y las razones por las que se habría negado en jugar en Barcelona SC

El mercado de fichajes sigue moviéndose y todos los equipos del fútbol ecuatoriano buscan reforzarse de cara a lo que será la temporada 2024. Algunos ya han ido anunciando a sus jugadores, mientras que los más grandes, aún están definiendo sus nuevas estrellas. Entre ellos, Barcelona SC.

Uno de los jugadores que ha sonado para Barcelona SC en las últimas semanas es el mediocampista chileno Arturo Vidal, quien aún no tiene definido su futuro y se recupera de una lesión sufrida con Flamengo. Sin embargo, se conoció que el jugador no llegaría y que no pasa por el tema económico.

Altas opciones de llegar a un acuerdo con Arturo Vidal 🇨🇱 en Barcelona. pic.twitter.com/VNHeWgsyWN — Arturo Magallanes  (@Arturo_M13) January 6, 2024

Sin embargo, lo económico no sería problema para la actual dirigencia de Barcelona SC aunque se prevé que la llegada del ‘Rey’ no será nada barato. El motivo de su posible rechazo al conjunto torero sería por otros motivos.

En entrevista con Win Sports TV, el volante confesó que le gustaría jugar en uno de los equipos poderosos de Cali, pero que esto podría darse en su momento, y no ahora. Cabe recordar que América Cali también quiere al chileno y se podría decantar por el cuadro colombiano, de donde es su novia.

“Tengo 33 años y avanzar tan rápido no quiero. Prefiero vivir el día a día” — Arturo Vidal

Este mensaje daría a entender que todavía quiere mantenerse jugando en un fútbol más competitivo y permanecer en Brasil o volver a Europa. En este sentido, tanto el interés de Barcelona SC y de América de Cali se verían truncados porque el jugador considera que aún puede ofrecer más.

¡Vidal quiere jugar en un equipo de Cali! 🔜⚽ ¡Esto nos dijo el ‘Rey’ Arturo en 2020! ¿Se ilusiona la hinchada americana? 😮👹 pic.twitter.com/viYuL64z6Q — Win Sports TV (@WinSportsTV) January 10, 2024

Otro más que rechazó al Barcelona SC

Aún no es nada oficial, pero la llegada de Romario Ibarra se complicaría. Esto sería bajo el mismo motivo de Arturo Vidal, pues el jugador quiere mantenerse en el fútbol internacional. A esto, se suma que el jugador tiene propuestas del Peñarol de Uruguay, por lo que sería más factible que termine jugando aún en el fútbol de afuera.