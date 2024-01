“Estuviera hasta preso. Lloré, tenía mucha rabia”, Byron Castillo revela detalles sobre lo que fue su situación previo al Mundial

Previo al Mundial de Qatar 2022 y hasta la actualidad, Byron Castillo vive un caos tras las acusaciones que sufrió el jugador por parte de la Federación de Fútbol de Chile, que acusó irregularidades con la nacionalidad del jugador, mencionando que no es ecuatoriano sino colombiano.

Mediante una audiencia, el TAS se pronunció sobre el caso Byron Castillo y sancionó a la Tricolor con 100.000 francos suizos ($101.543,50), además del inicio con -3 puntos en las Eliminatorias para la Copa Mundial de Fútbol de 2026 que se disputa en la actualidad.

Se desahogó en el Aucas vs Barcelona

En un partido de Liga Pro ante Aucas, previo al Mundial de Qatar 2022, Byron Castillo se quebró tras atravesar “linchamiento” mediático sobre el origen de la nacionalidad como por su despliegue en el campo de juego.

El llanto del lateral derecho saltó cuando Castillo cometió una falta que terminó en penal para el ídolo del Pueblo. En ese momento se acercó a Jorge Célico para solicitar su sustitución. Posterior al partido, Jorge Célico señaló que el jugador atravesaba un momento duro debido a las críticas.

Todo ser humano por más nivel alto de tolerancia que tenga, algún instante sucumbe ante la presión mediática.

Una pena por Byron Castillo y sabra superar este momento y volverá a su nivel.



Por lo menos llora por sentirse culpable mientras otro se ríe al terminar el partido. pic.twitter.com/rWvSbBB0JO — ‎Διƒгεd G¡ιεг (@AlfredGiler) May 23, 2022

Da detalles sobre lo que fue ese duro momento

“Me sentía mal, mal, mal. No había dormido esa noche. Cosas y cosas, estaba inmaduro en ese tema que hablan y dicen. Yo guardo todo. Siempre diré que estoy bien a lo que me preguntan. Lo bueno fue que reventé en cancha y no afuera, estuviera hasta preso. Lloré, tenía mucha rabia, todas esas cosas por aquí y por allá”, relató sobre lo que fue el momento en que se quebró ante Aucas en entrevista con Chocolateando FC.

Lamentablemente, Castillo terminó ausentándose obligatoriamente de Del Mundial de Qatar 2022 y la FEF fue sancionada tras la decisión del TAS. Desde entonces, el lateral derecho no vuelve a La Tri y parecería que no sucederá para evitar futuras sanciones.