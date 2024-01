Esteban Paz y sus primeras palabras de lo que sería su despedida de Liga de Quito tras más de 20 años trabajando en la ‘U’

Liga Deportiva Universitaria cerró un 2023 ganando la Copa Sudamericana y la Liga Pro. Ahora el objetivo está puesto en la Recopa a jugarse en febrero de 2024. Aunque todo debería ser una fiesta, a nivel dirigencia están existiendo diferencias que están afectando al equipo en lo deportivo.

La pugna entre los máximos dirigentes de la ‘U’ se debe a que Esteban Paz quiere un camino e Isaac Álvarez quiere otro para el futuro de Liga de Quito. Han surgido diferencias entre ambos, más aún cuando en 2024 habrá elecciones para la Comisión de Fútbol de LDU y todo apunta a que Esteban Paz no continuará en la ‘U’ después de más de 20 años dentro de la directiva.

La salida de Esteban Paz conlleva varios cambios en lo deportivo

Todo es un hilo que parte de la ‘casi segura’ desvinculación de Esteban Paz, pues cabe recordar que en una entrevista con Gol Noticias de Gol TV, Esteban Paz dio a conocer de la condición de Paolo Guerrero para su renovación con la ‘U’: “Paolo Guerrero pidió quedarse con la condición que se quede Zubeldía”.

Esto llevaba a otra condición, esta vez del estratega argentino Luis Zubeldía que mencionó que quiere quedarse en Liga de Quito siempre y cuando continúe Esteban Paz. “Los Paz son Liga y merecen respeto”. Por este motivo, ante la salida inminente del dirigente, el entrenador no renovará. En entrevista con Primicias, Isaac Álvarez confirmó que el estratega no continuará en los albos.

🚨 ¡CAMBIO DE MANDO EN LIGA!



Isaac Álvarez, presidente de Liga de Quito, confirmó en entrevista con Primicias que Luis Zubeldía no continuará en el equipo. De igual forma, la Asamblea de Socios decidirá la no continuidad de la Comisión de Fútbol presidida por Esteban Paz.

¿Palabras de despedida de Esteban Paz?

Todo apunta a que Esteban Paz deje Liga de Quito y antes de irse, en una entrevista con Carlos Andrés Vera, parecería que dio sus primeras palabras de despedida, contando contó sobre los pasivos de Liga y las firmas de responsabilidad. “Hay mucha gente que mal utiliza y mal informa el tema del pasivo, no son un problema en Liga de Quito, el pasivo es importante, no son pequeños, son grandes... Estamos entregando tres veces el valor de los pasivos.”, manifestó el histórico directivo de LDU que ha estado ligado al club por más de 20 años.

“A raíz del 2018, cuando quedamos campeones y terminaba el mandato, el presidente Guillermo Romero se da cuenta de que no hay príncipe de Qatar que pone la plata, que no hay grupo Pachuca que viene y pone un dólar. Esos es mentira. Cuando se da cuenta de que el presupuesto de Liga no es un juguete, que es de 20 a 30 millones dependiente el momento. Déficit siempre va a haber, pero hay que controlarlo, hay que saberlo manejar”, culminó en lo que parecería ser una despedida donde señala cómo deja el patrimonio de la ‘U’.

Esteban Paz, sobre los pasivos de Liga y las firmas de responsabilidad.



Entrevista completa Lunes a las 20h00

