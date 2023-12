Lucía Vallecilla no quiere dejar el mando de El Nacional: ‘Mientras no haya sentencia en firme, yo seguiré en mi cargo’

La actual presidente de El Nacional, Lucía Vallecilla, después de que el Ministerio del Deporte no la registró y sigue en la espera de un pronunciamiento desde la FEF, defendió la legalidad de su mandato nuevamente.

En este caso, Lucía Vallecilla, aseguró para Radio La Red que las elecciones que ganó son legítimas y que no dejará el cargo hasta que no haya una notificación oficial de parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

Sin embargo, el Ministerio del Deporte remitió observaciones en once puntos específicos, entre los que se incluían “el tratamiento que dio la instancia correspondiente a las apelaciones presentadas con reparos a las elecciones de directorio”, señaló la cartera de Estado en un comunicado.

Asimismo, pidió a la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y la Liga Pro que se adjunte la “inhabilidad establecida en la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, respecto a la mencionada directiva, la que ha operado -por mandato legal- de pleno derecho”.

“Es verdad que tenemos problemas. ¿Qué equipo no los tiene? Solos hemos sacado este club a flote, con deudas en los bancos. Mientras no haya alguna sentencia en firme, yo seguiré al frente de mi cargo porque tampoco se puede estar descuidando lo que pasa en el club. Todo lo que estamos haciendo es dentro del derecho, no hacemos nada ilegal”

— Lucía Vallecilla