James Rodríguez explica por qué no se adaptó a Alemania, Qatar y Brasil después de brillar en el Real Madrid

Sin duda alguna que James Rodríguez es uno de los mejores jugadores de Colombia y de los que mejor ha representado a su país a nivel internacional. Sin embargo, en los últimos años no pudo mostrar todo su fútbol por diferentes razones.

En entrevista con Globo Esporte, se refirió a las diferentes etapas de adaptación que tuvo que vivir en diferentes países donde le tocó jugar. Cabe recordar que James Rodríguez vivió en Argentina, Portugal, Francia, España, Alemania, Inglaterra, Qatar, Grecia y Brasil.

James Rodríguez jugó en Al Rayyan entre la temporada 2021-2023 donde jugó 13 partidos y marcó 4 goles, sin embargo la cultura fue un problema para el colombiano. “La cultura y la vida catarí es muy difícil, fue un país en el que fue difícil adaptarme”, inició.

“Ustedes saben que, en el fútbol, todo el mundo, al tomar el baño se quita toda la ropa. Me decían asustados que eso no se podía hacer. Allá todo el mundo junto come con la mano. Ellos me compartían y yo decía: ‘No, gracias’.”

— James Rodríguez