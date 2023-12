¡Divertidísimo! La parodia de Kevin De Bruyne con momentos épicos de la película navideña ‘Mi pobre angelito’

La temporada navideña trae consigo muchas sorpresas y con ello momentos que quedan marcados. En esta ocasión, Kevin de Bruyne regaló un momento épico al asumir el papel de Kevin McCallister, protagonista de la famosa película “Mi pobre angelito”, emitida en 1990.

En un video que se hizo viral, el jugador del Manchester City recreó escenas clásicas de la película, desde correr desaforadamente por las escaleras como lo hace el personaje en la película, hasta la famosa escena donde Kevin McCallister se afeita y grita al colocarse un poco de alcohol.

Kevin de Bruyne recrea escenas de Kevin McCallister, de "Mi pobre angelito"

Pero no solo esas escenas fueron las que interpretó Kevin de Bruyne, en otras escenas aparece disfrutando de canguil, en el avión y la última fue aquella escena del grito característico de Kevin McCallister como personaje de ‘Mi pobre angelito’.

La lesión de Kevin De Bruyne

El Manchester City viene de coronarse campeón en el Mundial de Clubes, pese a no contar con uno de sus mejores jugadores: KDB. El belga salió lesionado en la final de Champions frente al Inter, y todavía no pudo regresar a las canchas. Actualmente cuenta con apenas un partido disputado en la Premier League debido a una lesión que lo ha mantenido alejado durante más de seis meses.

Lo mejor que vas a ver en esta Navidad es a Kevin De Bruyne en modo Mi Pobre Angelito 👼🎄pic.twitter.com/2zzTnV8QBo — Pablo Giralt (@giraltpablo) December 25, 2023

Actualmente el Manchester City pelea por el título en la Premier League que cuenta con el Arsenal y Liverpool adueñados de la parte alta de la tabla. Asimismo, clasificó a los octavos de final de la UEFA Champions League donde enfrentará al sorpresivo Kobenhavn que dejó fuera al Manchester United en fase de grupos.

De vencer este partido, el Manchester City necesitará de todas sus figuras pues enfrentará al ganador del Leipzig y Real Madrid. Si llegase a pasar, los rivales podrían ser el PSG y el Bayern Múnich, sin duda un camino difícil para defender el trono.