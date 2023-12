¡Se cortó el cabello! La promesa de Zubeldía al ver campeón a Liga de Quito

Luis Zubeldía demostró que las segundas oportunidad si pueden ser diferentes. Aunque el director técnico argentino empezó con fuertes críticas en su contra, al final de la presente temporada dejó claro que puede hacer historia con Liga de Quito.

Los albos, actualmente, son los únicos bicampeones (campeón Nacional y de la Copa Sudamericana). El argentino, después de sus hitos, optó por cumplir una promesa en un lugar icónico del norte de la capital.

🗣️ ¡POOOR LA LIIIIGAAAAA!...

📍 Árbol solitario 🌳



El mejor cierre de la promesa cumplida.#EstoEsLIGA pic.twitter.com/RQLbsSBtiJ — LDU Oficial (@LDU_Oficial) December 21, 2023

En el Árbol Solitario de Pomasqui el exdirector técnico de Barcelona SC se cortó el cabello en este espacio. Con una neblina de fondo, Luis dibujó una sonrisa en su rostro.

Seguirá en LDU

El entrenador de 42 años, por otro lado, manifestó que su prioridad es LDU por el momento pese a contar con ofertas de otros equipos, como la de Vélez Sarsfield de Argentina. Además, reveló lo que tendría que pasar para que permanezca en el banquillo del elenco de Quito.

“Está clara mi postura, es Liga o nada, ya he hablado con mi cuerpo técnico, por más que uno tenga ofertas y con todo el respeto que se merecen las demás instituciones, hoy mi cabeza está puesta en Liga y no se llega a dar hasta marzo, no volveremos a trabajar”, señaló.

“No es ninguna condición, simplemente es una situación de ética, de valores, a nosotros nos trajo una comisión encabezada por Esteban Paz, le tengo un respeto muy grande, y si él no sigue no veo como poder continuar con este proyecto. Por más que me duela y me deseo sea seguir en Liga. Le he pedido al señor Isaac (Álvarez) que se junte con Esteban y arreglen las cosas”, complementó.