¡Si se cumple, son campeones! El curioso dato que pone felices a hinchas del IDV para la final de vuelta de Liga Pro

Se jugó la primera final de la LigaPro entre Liga de Quito y el Independiente del Valle, compromiso que terminó 0-0. La final de ida se jugó en el Estadio Banco Guayaquil y la vuelta será el domingo 17 de diciembre a las 16:30. Aunque los aficionados de la ‘U’ están felices por cerrar de locales, hay un dato que podría no gustarles mucho.

Santiago Morales, directivo de Independiente del Valle, se refirió a la final de vuelta de la LigaPro después de haber empatado 1-1 con Liga de Quito en la ida. “Tengo la seguridad que vamos a ser campeones, con todo el respeto a LDU. Todas las hemos ganado de visitante, no ha habido un campeonato que ganemos de local”, sentenció el dirigente de los ‘negriazules’ en entrevista con Área Deportiva.

Asimismo, Martin Anselmi confesó que le gusta cerrar los partidos de visitante: “A mí me gusta definir de visitante siempre, lo hicimos en el Maracaná, lo hicimos en Córdoba que no es nuestra casa, lo hicimos en el Atahualpa que no es nuestra casa, lo hicimos en La Cocha que no es nuestra casa. Cuando definimos de local contra Deportivo Pereira quedamos eliminados de la CONMEBOL Libertadores. Entonces a mí me gusta más definir de visitante”, indicó el DT confiando en que saldrá victorioso en Casa Blanca.

Historial entre ambos clubes

En 29 fechas disputadas, Liga de Quito sumó 18 triunfos, 8 empates y tan solo 4 derrotas; mientras que el Independiente del Valle 17 victorias, 4 empates y 9 pérdidas. Sin contar lo sucedido en la primera final.

En el historial entre ambos clubes, la ‘U’ y ‘Rayados’ han jugado un total de 44 partidos, con 21 triunfos albos, 13 empates y 9 ganó el IDV. En cuanto a goles, se mantienen los 70 que hizo la ‘U’ y los 48 de los ‘Rayados’.