Hinchas casi incendian el estadio de Santos después que el equipo descendiera por primera vez

Un grande del balompié a nivel Conmebol descendió por primera vez este 06 de diciembre. Santos cayó contra Fortaleza (1-2), lo cual desembocó en un hecho trágico que no sucedía en los 115 años de historia.

El resultado provocó no solo llantos en la afición Alvinegra, la ira se empoderó de los miles de hinchas que no dudaron en desatar desmanes. El escenario deportivo de Vila Belmiro estuvo a punto de ser víctima de las llamas, aunque unos vehículos no lograron salvarse.

🇧🇷 Uno de los autos quemados por los hinchas de Santos, fue el del futbolista Colombiano John Stiven Mendoza 🇨🇴 pic.twitter.com/f3kKjrdxY8 — 🥊𝕳 BARRAS DEL MUNDO ⚽🍺 (@Barras_LATAM) December 7, 2023

Autos calcinados

Los enfurecidos hinchas vandalizaron algunos locales comerciales e incendiaron por lo menos dos autobuses y varios automóviles particulares, según un reporte parcial de la Policía.

No, no es Palestina.



Es en las afueras de Vila Belmiro, estadio de Santos tras que su equipo descendió pic.twitter.com/ci3f6ziNPj — En el VAR (@EnElVar) December 7, 2023

De acuerdo con informaciones del canal TV Globo, dos de los vehículos incendiados eran del delantero colombiano Stiven Mendoza y del comisario del partido Wilson Roberto Santoro, pero según las autoridades no se trató de una acción premeditada sino aleatoria.

Descendió por primera vez el famoso Santos de 🇧🇷, la gente enloquece 💔 pic.twitter.com/sNyAajBcGU — PANCHO MOLESTINA (@fmolestinae) December 7, 2023

Santos disputará el próximo año la segunda división junto a Goiás, Cortiba y América, que ceden sus lugares a los ascendidos Vitória, Juventude, Criciúma y Atlético Goianiense.

Con este suceso, solo dos gigantes del fútbol brasileño no han descendido: Flamengo y Sao Paulo.