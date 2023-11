¡El Nacional entra en desesperación! El club podría quedar sin participación de Liga Pro, Copa Ecuador y Copa Libertadores

La realidad del Club Deportivo El Nacional es complicada debido a que en la actualidad se encuentra en acefalía desde junio de 2023. Su directiva, comandada por Lucía Vallecilla, no ha sido reconocida ni inscrita por el Ministerio del Deporte, debido a inconsistencias donde incumplen con el reglamento establecido por la ley.

Por esta razón, actualmente El Nacional no tiene presidente y tampoco cuenta con un representante legal ni jurídico. Las elecciones del conjunto de los “Puros Criollos” se llevó a cabo el 4 de agosto donde se eligió la reelección de Vallecilla, sin embargo su mandato había terminado el 26 de junio lo que le quitaba potestad legal para convocar la Asamblea de posesión de directorio. Además que se posesionó en septiembre.

El miércoles 22 de noviembre, el Ministerio del Deporte emitió una resolución, en donde negó el registro del directorio del club, por varias inconsistencias.

Comunicado Ministerio del Deporte, caso El Nacional

Tras esta situación de El Nacional, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) es el ente encargado de convocar a elecciones y supervisar el proceso. Esto debido a que el club no tienen una dirigencia legalmente avalalada y que la misma será sancionada. En el artículo 153 de la Ley del Deporte, regido por el Ministerio, dice que el dirigente que no convoque a elecciones “quedará inhabilitado por un tiempo igual al doble del período del cargo que ejercía. Igual sanción habrá para el dirigente que (...) continúe indebidamente ejerciendo el cargo cuyo período ha fenecido”.

De momento la FEF no se ha pronunciado pero sí lo hizo el Ministro del Deporte, Andrés Guschmer, quien aseguró: “Mientras eso no se subsane, no vamos a poder inscribir a la directiva”, dijo en Marca 90.

🚨🔴“Ratifico lo que el Ministerio anterior manifestó. Quienes tienen que subsanar aquellas observaciones son justamente la gente de El Nacional. Mientras eso no se subsane, el Ministerio del Deporte no va a poder inscribir a la directiva”.



La renovación de la licencia de clubes, una ‘historia de terror’ para El Nacional

La licencia de clubes es un documento que le permite a una institución deportiva ser inscrita, en este caso en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, para poder participar en torneos nacionales e internacionales. Sin embargo, El Nacional no cumple con todos los requisitos para obtener dicha licencia puesto que un club debe nombrar a su representante legal, caso que los ‘Puros Criollos’ no cuenta.

El club militar ha recibido ya una alerta para renovar la licencia pero la misma no podrá darse debido a los problemas que tienen en la actualidad. Aunque podría optar por un Plan B y solicitar una prórroga, si el tema no se soluciona, El Nacional no podría participar en la LigaPro y Copa Ecuador y tampoco en la Copa Libertadores.