De ser campeón con Liga de Quito a trabajar como albañil en Estados Unidos

Liga de Quito ha tenido grandes jugadores en sus filas a lo largo de los años, sin duda alguna, cuando se hablan de mediocampistas de gran nivel, uno de los nombres que suenan es la de Pietro Marsetti quien quedó campeón con la ‘U’ en 1990. Además, pasó por Universidad Católica, El Nacional, Deportivo Quito y Delfín.

Pietro Marsetti también vistió la camiseta de La Tri en 25 partidos, marcando 3 goles y participando en la Copa América de Argentina 1987 y Brasil 1989. A sus 58 años, ha decidido darle un giro de 90 grados a su vida, alejándose del fútbol, medio en el que trabajó por muchos años de su vida.

Pietro Marsetti y Mauricio Arguello, dos cracks de LDU de Quito 1990 pic.twitter.com/MB2IhwFiPK — JORGE NOVILLO (@USA413) August 25, 2023

En el fútbol ecuatoriano, Marsetti disputó 529 partidos en Serie A y marcó 81 goles. Su debut en primera división fue el 25 de mayo de 1983, con la camiseta de la ‘Chatoleí'. Sin embargo, los mejores años los atravesó con la ‘U’, equipo donde marcó 36 goles en 221 partidos y fue campeón en 1990.

En el año 2002 decidió retirarse, pero no se desvinculó del fútbol pues fue comentarista deportivo en algunas radios de Quito entre las que destacó Radio La Red donde estuvo varios años. Sin embargo, no le fue del todo bien y decidió partir del país en 2018 y ahora trabaja como albañil en Pensacola, así lo dio a conocer en entrevista con Primicias.

Reencuentro con los campeones. Viernes 15 de Junio fiesta de Liga 90. pic.twitter.com/wxHks0bBrd — Pietro Marsetti (@PietroMarsetti) June 7, 2018

“Fue un proceso. Estaba en planes de cerrar la fábrica de mi papá. La idea de quedarme en Ecuador y ponerme un negocio no me agradó. Intenté buscar trabajo y no resultó. Entonces decidí irme. Tengo un amigo que le conocí en Deportivo Quito, Mario Slov. Un tiempo después me enteré que tenía una empresa aquí de mantenimiento de pisos, y un excompañero nos puso en contacto”, dijo sobre como nació la idea de viajar a Estados Unidos y trabajar en el país norteamericano.

“Hablé con Mario y me preguntó si quería trabajar. Le dije que sí. Y en tres días viajé. Así empezó todo. En principio vine por tres meses, por la visa, y comencé a trabajar para ver de qué se trataba. Esto fue hace cinco años. En ese tiempo tuve que arreglar el tema de mis papeles, que se demoró 24 meses. Desde septiembre de 2021 ya estoy como residente”, explicó sobre los papeles para trabajar como legal en territorio estadounidense.

LDU Quito en 1990 pic.twitter.com/asBHQlLhyU — Antonio Ubilla (@AntonioUbilla1) February 24, 2019

“Me levanto temprano, comienzo a las 06:00 o 07:00, trabajo ocho horas si es necesario y si hay alguna actividad extra me quedo más tiempo. El trabajo me da un tiempo libre y siempre trato de hacer ejercicio, tengo que hacer por las lesiones, por la artrosis y las operaciones. Si no voy al gimnasio empiezo a tener problemas”, mencionó sobre su día a día y lo que hace en Estados Unidos.

Finalmente, se refirió a la posibilidad de regresar a Ecuador o espera quedarse más tiempo en Estados Unidos como albañil. “A mí Estados Unidos me agrada. Y claro el fútbol me dio esa satisfacción de resolver mis gustos, mis deseos, criar a mis hijos, entre otras cosas. Esos años de carrera no siento que trabajé, porque ahí me divertía. En cambio hoy, para mí, el trabajo es espectacular. Me gusta lo que hago. No quiero ganar más, no es cuestión de dinero. No quiero estar en un solo sitio. Soy feliz yendo de un lado a otro. Hago de todo”.