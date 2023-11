Arturo Vidal casi le da un infarto con la derrota de Chile ante Ecuador

Arturo Vidal fue una de las ausencias para el partido entre Ecuador y Chile disputado en el estadio Rodrigo Paz Delgado este martes 21 de noviembre. El enfrentamiento deportivo, que terminó 1-0, despertó un conjunto de emociones por la historia/problema en relación al caso Byron Castillo.

“El Rey”, a pesar de no estar en el gramado deportivo, no se perdió el enfrentamiento y reaccionó en directo. Sus acciones no pasaron desapercibidas, sobre todo en las que detona la ira ante una acción de Dávila y los dos palazos al final del encuentro.

La reacción de Arturo Vidal tras el gol perdido por Victor Davila.#VamosChilepic.twitter.com/kSwGOdmFre — Chilean Premier League (@AbranCancha8) November 22, 2023

Ante la falla de Víctor Dávila, el exjugador del Barcelona de España lanzó sus audífonos contra la mesa. Similar proceder tuvo cuando Alexis Sánchez estrelló el balón contra el larguero.

“Qué mala racha tenemos”, comentó ante esta jugada que puso con la mano en el corazón a la afición ecuatoriana. Usuarios en redes sociales comentaron que el Rey Arturo no la pasó nada bien durante este partido que puso a ‘La Roja’ fuera de zona de clasificación.

Alguien que no la pasó bien fue #ArturoVidal pic.twitter.com/DUXw5upEib — Mateo Garzón (@12_Mateo12) November 22, 2023

Declaraciones del DT de Ecuador

El seleccionador de Ecuador, el español Félix Sánchez, dijo este martes, tras el triunfo por 1-0 sobre Chile en Quito, que su equipo ha hecho “un gran arranque” de las eliminatorias para el Mundial de 2026.

Sánchez aludió a lo 11 puntos sumados en las primeras seis fechas, si bien la Tri figura con 8 por la sanción que le hizo comenzar con un saldo negativo de 3 por el caso Byron Castillo.

“Si analizamos el inicio de campaña que hemos tenido en esta eliminatoria, creo que solo puedo felicitar a los jugadores que en estos seis partidos sacaron 11 puntos de los 18 posibles, con una eliminatoria que se empezó con -3 puntos y enfrentando a los cuatro primeros del proceso, es un gran arranque”, expresó en rueda de prensa.