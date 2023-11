Álex Aguinaga estalla contra Félix Sánchez Bas y el rendimiento de La Tri en las Eliminatorias

La nueva Selección de Ecuador al mando del español Félix Sánchez Bas no es del agrado de algunos periodistas deportivos, analistas e incluso exfiguras de La Tri. Tal es el caso de Álex Aguinaga, quien cuestionó el desempeño del equipo y por el cual se estaría peligrando la clasificación al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026.

En las Eliminatorias ha ganado dos partidos, empatado dos y perdió uno, por lo que este martes ante Chile necesita una victoria.

“La Tri ante Chile se necesita ganar, sí o sí, porque la Selección no está jugando bien. De la noche a la mañana no espero que cambie ni tampoco una mejoría, pero debe obtener el triunfo”, empezó diciendo Aguinaga en entrevista para radio La Redonda.

“Solo quiero que gane y después habrá tiempo para poder recomponer (cómo deben encarar los partidos desde la parte táctica). La verdad la Selección no me gusta, pero me gusta que gane. Priorizo el resultado por encima de cualquier cosa”, continuó en su intervención el exseleccionado de Ecuador.

"Ecuador no juega bien y no voy a esperar que cambie de la noche a la mañana, ni siquiera espero una mejoría, espero que gane y nada más; luego recomponer. A mí la Selección no me gusta, pero me gusta que gane; hoy priorizo el resultado".



✍🏻 Álex Aguinaga en @LaRadioRedonda pic.twitter.com/BBvTCvuLGO — Xavier Segovia 🎙 (@xaviersegovia32) November 20, 2023

Sánchez Bas duramente criticado:

La prensa también lo critica por convocar a elementos que no están teniendo minutos o buen desempeño en sus clubes, tal es el ejemplo de Kevin Rodríguez, ya que solo ha marcado un gol que dio la victoria ante Bolivia. El resto de partidos no ha aportado.

Félix Sánchez acepta críticas: "Es difícil tener contentos a 17 millones de ecuatorianos" AME8404. QUITO (ECUADOR), 20/11/2023.- El seleccionador de Ecuador, el español Félix Sánchez llega hoy a una rueda de prensa, en la Casa de la Selección, en Quito (Ecuador). Sánchez, aceptó este martes las críticas que reclaman más juego ofensivo y mejores resultados, pero advirtió que tratará de progresar sin variar sus convicciones, porque "es difícil mantener contentos a 17 millones de ecuatorianos". EFE/ José Jácome (José Jácome/EFE)

“Yo no veo a la Tri con pasos firmes hacia adelante (en esta competencia). No voy a cambiar mi criterio ni tampoco voy a decir que jugamos lindo”, comentó Álex quien confirmó que no está conforme con el desempeño de Ecuador desde el medio hacia adelante. “No hay goles, no hay creación de gol”.

“El hincha se enoja conmigo porque a veces he sido amargo cuando comento las cosas, pero la situación en la Tri está así y qué puede decir uno. Tampoco voy a ilusionarme con algo que no ilusiona”, concluyó enfáticamente.

Este es el último partido de este 2023 y las Eliminatorias se reanudarán en septiembre de 2024 y el siguiente partido será nada menos que con Brasil pese a que la ‘verde amarela’ no ha tenido un buen arranque en esta competencia.