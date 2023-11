Michael Morales se mantiene invicto y acecha el top 15 de la UFC

Michael Morales cumplió su cuarta pelea dentro del octágono más importante del mundo. En UFC Fight Night, el pasajeño se enfrentó al australiano Jake Matthews donde demostró lo que es la arrechera ecuatoriana y supo imponerse en tres rounds al Celta Kid.

“La Araña”, debido a su largas extremidades, supo imponer el ritmo desde el primer asalto y con ello dejo claro que la experticia y el hambre de gloria priman para conseguir sus objetivos.

Por segunda ocasión, Morales llega a la decisión de los jueces pero cosechando de esta forma su décima sexta victoria en su carrera. Al mantenerse invicto, el joven de 24 años mira de cerca el top 15 de la división donde Leon Edwards es el flamante campeón.

"Voy a dar la arrechera hasta el final" Michael Morales 🇪🇨 #UFCVegas82 pic.twitter.com/WDgIIIC81z — UFC Español (@UFCEspanol) November 19, 2023

Declaraciones previo a la pelea

“Ser la pelea co-estelar en la UFC, para mí es algo super emocionante. Increíble. Estoy 100% motivado. Esta pelea es una muy buena oportunidad para mí, quiero salir con la victoria como siempre lo digo.

Es un peleador que tiene un estilo parecido al mío. Así que esperamos chocar en la parte del striking. Va a hacer una pelea muy emocionante. Espero dar lo mejor de mí y salir con la mano en alto.

Lo logra #Ecuador Michael Morales 🇪🇨 derrota a Jake Matthews en la co-estelar de #UFCVegas82 pic.twitter.com/NLNR57aV46 — UFC Español (@UFCEspanol) November 19, 2023

Es lo que todo joven sueña: entrar a UFC, volverse campeón. Enorgullecer a mi familia, a mi mamá que me ha dado todo… Muy pronto me voy a volver campeón.

Siempre he respetado a mis rivales por su trayectoria. Me agrada que sea un rival más experimentado, eso me ayuda a saber hacia donde estoy yendo. Me gusta mantenerme siempre en sintonía contra quien peleo, estudiarlo bien. Tenemos estilos muy similares”.