La promesa de Michael Morales previo a ser co-estelar de la UFC, nos invita a soñar

El pasajeño de 24 años Michael Morales tendrá su última pelea del 2023. El representante de Ecuador en la UFC, dentro de la división de peso welter, quiere colarse en el top 15 y para ello debe vencer a Jake Matthews.

Previo al enfrentamiento de este sábado 18 de noviembre en Las Vegas, “La Araña” dio su punto de vista de lo que será esta pelea a tres asaltos dentro del octágono.

Declaraciones de Michael Morales

“Ser la pelea co-estelar en la UFC, para mí es algo super emocionante. Increíble. Estoy 100% motivado. Esta pelea es una muy buena oportunidad para mí, quiero salir con la victoria como siempre lo digo.

Es un peleador que tiene un estilo parecido al mío. Así que esperamos chocar en la parte del striking. Va a hacer una pelea muy emocionante. Espero dar lo mejor de mí y salir con la mano en alto.

Es lo que todo joven sueña: entrar a UFC, volverse campeón. Enorgullecer a mi familia, a mi mamá que me ha dado todo… Muy pronto me voy a volver campeón.

Siempre he respetado a mis rivales por su trayectoria. Me agrada que sea un rival más experimentado, eso me ayuda a saber hacia donde estoy yendo. Me gusta mantenerme siempre en sintonía contra quien peleo, estudiarlo bien. Tenemos estilos muy similares.

Aprovecharé cualquier oportunidad de noquearlo y de finalizar la pelea. En general esta pele co-estelar es una gran oportunidad que no pienso desaprovechar.

Estoy muy feliz de poder representar a mi país, tanto Ecuador como México en esta pelea co-estelar”. Michael Morales luchará en la penúltima pelea de la velada, se espera que ingrese al octágono cerca a de las 19:00.