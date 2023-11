Byron Castillo es colombiano: La Justicia de Suiza ratifica la sanción de -3 puntos a Ecuador

La Selección de Ecuador no recuperará los 3 puntos menos en las Eliminatorias al mundial 2026. Esto, luego de la sanción que le impuso el Tribunal de Arbitraje Deportivo por el caso Byron Castillo donde se comprobó que es de nacionalidad colombiana.

Eduardo Carlezzo, abogado de la federación chilena de fútbol (ANFP) quien apeló el fallo de la FIFA, le dijo en una entrevista a La Tercera que el viernes le llegó una notificación y se confirmó que el Tribunal Federal de Suiza desechó el pedido de la FEF para recuperar los tres puntos.

Esta noticia llegó a una semana que se dispute nuevamente una doble fecha de Eliminatorias donde Ecuador ya lanzó su lista de convocados. La ‘Tri’ jugará ante Venezuela y cierra el año con Chile de local.

Pese a que la FIFA le había dado la razón a Ecuador en un primer momento, el TAS lo castigó indicando que Byron Castillo utilizó documentos falsos y que en realidad es nacido en Colombia, no en Ecuador.

La sanción no se hizo efectiva en el mundial de Qatar 2022, pero aplicó para estas Eliminatorias. Hasta el momento, la FEF no se ha pronunciado ya que con esta resolución del Tribunal Federal de Suiza era de última instancia y ya no caben más acciones para apelar.

“No hay más recurso. Ahora, dentro del mundo del fútbol, Byron es colombiano y su registro fraudulento como ecuatoriano fue reconocido por el máximo organismo deportivo, el TAS, y por el máximo órgano judicial de Suiza, el Tribunal Federal”, declaró Eduardo Carlezzo al diario La Tercera.

🎤 Declaraciones de Eduardo Carlezzo, abogado de la ANFP, sobre el tema Byron Castillo y la sanción de menos 3 puntos que no le fue quitada a La Tri. pic.twitter.com/H5CYLbmMMA — Comunidad Deportiva Ecuador (@Comunidad_DEC) November 11, 2023

“La Selección Ecuatoriana está definitivamente castigada con la pérdida de 3 puntos en la tabla de clasificación para el Mundial de EE.UU., México y Canadá 2026, debido a la utilización de documentos falsos”, prosiguió el abogado de los chilenos.