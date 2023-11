El apodo que Chito Vera le dio al campeón Sean O’Malley

El primer careo entre Marlon ‘Chito’ Vera y Sean O’Malley se dio este miércoles 08 de noviembre. El ecuatoriano y estadounidense se miraron fijamente en presencia del presidente de la UFC, Dana White.

[ Marlon ‘Chito’ Vera puso nervioso a O’Malley con una llamada sorpresa ]

Previo a este abrebocas de lo que será su pesaje y enfrentamiento en marzo del 2024, ambos tuvieron un cruce de palabras con personal de la UFC. Supuestamente, Marlon llegó tarde a la cita y con ello desató la molestia de ‘Sugar Show’.

El manabita destacó que O’Malley no apareció y que no estaba para ese tipo de juegos, aunque le agradan ya que le da cierta tonalidad de polémica a esta pelea que se prevé se venda sola. Asimismo, indicó el apodo que le tiene colocado al actual monarca de peso gallo.

“Quiero decir que el fideo blanco no apareció. Entonces supongo que vamos a ir a la habitación. No pude ver al bastardo feo hoy, así que la próxima vez tal vez lo veamos. No estoy emocionado de hacer cosas como estas, no voy a hacer cosas como estas. Solo me estoy yendo y me estoy relajando”, relató.

Por su parte, el vigente campeón de peso gallo comentó que Vera llegó tarde a la cita y, por ende, procedió a retirarse. Acotó que entiende a Chito ya que se ve como un monarca imponente.

Una revancha que llega 4 años después

En 2020 el compatriota le dio su primera y única derrota a O’Malley. El ecuatoriano señaló que en marzo “sacará la basura” una vez que se suba al octágono una vez más con el estadounidense.

Por su parte, Sean quiere empezar su era de reinado demostrando que una lesión fue lo que le pasó factura contra el tricolor. No se conoce el lugar donde será la pugna, pero el 09 de marzo ambos protagonizarán una batalla sin cuartel.