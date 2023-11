Desgarrador mensaje de Mimi Barona hermana de Israel: ”Es una pesadilla lo que estoy viviendo”

El surf está de luto por la inesperada muerte de Israel Barona, quien sufrió un infarto en un hotel de El Salvador. Su hermana, Dominic, más conocida como ‘Mimi’, sigue devastada por la noticia y le dedicó un emotivo y desgarrador mensaje donde compartió imágenes de ellos.

!Ay ñanito cómo puede ser esto real pienso que es una pesadilla lo que estoy viviendo”, empezó escribiendo la también surfista que representó al país en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

Su mensaje:

“Mi gordito cómo te decía mi Ñaña Cristy .. mi negrito como te decía papá y mamá , ñanito lindo como yo le decía .. peladitooo cómo le decían todos sus amigos o Isra cómo todos lo conocían .. Ay Nanito cómo puede ser esto real pienso que es una pesadilla lo que estoy viviendo, ni hoy ni nunca iba a estar preparada para un momento como este. Teníamos tantos planes juntos lugares por conocer olas que surfiar cosas por hacer, siempre fuiste el mejor hermano que Dios me pudo dar y Dios mismo me lo quitó. Tengo tantas preguntas dentro de mi y espero algún día tener la fuerza y sabiduría para sanar todo este dolor, hoy me dejas estoy destrozada eras mi media mitad el que siempre me escribía en mis competencias el que siempre estaba ahí para mi y con un mensaje de " la amo nanita " cómo voy extrañar recibirlos, cómo voy extrañar abrazarte , reírnos sin parar , surfiar mil horas juntos, estar juntos reírnos conversar comer todo nano todo lo hacíamos juntos!!”.

“Cuantos amigos, gente que conociste por el mundo, hoy lloran tu partida muchos están shock otros no creen que esto sea realidad te nos fuiste muy pronto aún no asimilo nada de todo esto, se que desde el cielo estás viendo la huella que dejaste porque todos te recuerdan con mucho amor y dan gracias por haberte conocido eras simplemente increíble. Nanito para mi el mejor del mundo el hombre Perfecto y por siempre mi surfista favorito. Siempre me cuidaste y me guiaste nanito lindo te voy extrañar cada segundo de mi vida nada va volver a ser lo mismo sin ti, ahora me debo encargar de Tiguito de Marie de toda la familia, fuimos siempre unidos y estaremos más unidos y más fuertes te amo te amoo mi gordito lindo te veo pronto para surfiar las olas más lindas nuevamente juntos y reírnos sin parar . Se que nunca estaré sola ahora tenemos el ángel más lindo cuidándonos”.

La deportista invitó a todos los “hermanos de vida” de Israel Barona, que viven en El Salvador, para que se acerquen a la capilla María Auxiliadora de San Salvador a partir de las 3 pm antes de que el cuerpo parta a Ecuador.

“Estaremos recordándolo y guardándolo en nuestra memoria por siempre”, manifestó ‘Mimi’.