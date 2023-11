Durísima crítica de ex seleccionado a Barcelona SC: “Es un circo, quieren un shopping y no tienen ni un centro de alto rendimiento”

El candidato a la presidencia de Barcelona SC, Antonio Álvarez, rindió una rueda de prensa para informar sobre el proyecto “Centro Comercial Monumental”. La misma se realizará en las inmediaciones del Estadio Monumental y aunque parece ser una buena idea, fue criticado porque el club ahora mismo tiene varias necesidades deportivas.

Así fue la reacción de Esteban Dreer quien no tardó en criticar a la propuesta debido a que tendría otras prioridades netamente deportivas. “Un Centro Comercial quieren, cuando no tienen ni un centro de alto rendimiento para jugadores. Es un circo esto”, comenzó Esteban Dreer, ex seleccionado ecuatoriano y ahora dedicado a la televisión.

“Quieren salir campeones internacionalmente y están pensando en un Centro Comercial. ¿Es en serio? La institución tiene que tener prioridades. Preocúpense por el club”, añadió molestó tras la noticia de que se estaría creando un Centro Comercial de Barcelona SC.

Se informó que la empresa Innovum presentó el Centro Comercial Monumental para BSC con las siguientes características

Se construirá en los actuales parqueos, al pie de la Av. Barcelona.

Será de 3 niveles.

155 comerciales.

Estacionamiento para 1400

36.000 M2 – 155 locales.

Comercio, gastronomía, ocio, familia.

Inversión 70 MDD.

1100 empleos

La ejecución de la obra tomará aproximadamente tres años y se convertirá en uno de los más grandes del país. “Luego de la legalización de los terrenos, que logramos junto al Beto, los inversionistas han puesto los ojos en Barcelona, este nuevo proyecto lo evidencia. La propuesta será presentada en una Asamblea de Socios y serán ellos los que decidan si quieren contar con un centro comercial de esta envergadura”, señaló Álvarez.

“Los guayaquileños tendrán una experiencia superior; habrá un concepto de sostenibilidad y, por ubicación estratégica y espacio, se construirá también un Parque Aventura y Helipuertos”, finalizó Alvarez sobre este proyecto presentado días atrás.