Inteligencia Artificial da su pronóstico para la final de la Sudamericana, ¿Liga de Quito o Fortaleza?

Liga de Quito está a un paso de la consagración como campeón dela Copa Sudamericana y su entrenador Luis Zubeldía a punto de convertirse en leyenda viva del Rey de Copas ecuatoriano que hace trece años no levanta un trofeo internacional.

Los ecuatorianos apoyan a los albos sin importar si son o no hinchas de Liga, ya que el sábado juega Ecuador. La apuestas ya se ponen en la mesa y los pronósticos no se hacen esperar, poniendo a LDU como el futuro campeón. La inteligencia artificial no se queda atrás y también le da la victoria a los albos.

Le preguntamos a Bard, de Google, quién será el campeón en esta fue su respuesta: “Liga de Quito es el favorito para ganar el título”.

LDU ha ganado todo a nivel internacional. Liga de Quito alcanzó la Copa Libertadores en 2008, la Copa Sudamericana en 2009 y la Recopa en 2009 y 2010.

La predicción sobre el resultado de la Inteligencia Artificial es que Liga de Quito ganará el título por 2-1. Las razones para sustentar su respuesta son:

Liga de Quito tiene más experiencia en la Copa Sudamericana.

Liga de Quito ha sido un equipo más fuerte en la temporada 2023.

Fortaleza viene de una derrota en la final de la Copa Libertadores.

“Sin embargo, Fortaleza también tiene posibilidades de ganar el título”, finaliza la respuesta de esta tecnología.

Afirma que el cotejo en Uruguay será muy cerrado y podría decidirse en los detalles.