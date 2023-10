Se revela por qué Chito Vera perdió contra Cory Sandhagen

Marlon 'Chito' Vera vs Cory Sandhagen Getty imágenes (Josh Hedges/Zuffa LLC via Getty Images)

Fue el 25 de marzo del 2023 cuando el ecuatoriano Marlon Vera se enfrentó al luchador estadounidense Cory Sandhagen. El enfrentamiento realizado en San Antonio, Texas, tuvo como vencedor a ‘The Sandman’ después de una decisión unánime.

[ La pelea entre Chito Vera y Sean O’Malley no sería en 2023, la UFC ya tiene cartelera ]

Esa derrota fue sorpresiva para el público ecuatoriano y fanáticos del ‘Destrozador’. ‘Chito’ se vio desdibujado encima del octágono con apenas 73 golpes conectados solo 9 segundos de control sobre su enemigo.

Marlon 'Chito' Vera Getty imágenes (Josh Hedges/Zuffa LLC via Getty Images)

Siete meses después el secreto sobre su derrota es colocado sobre la mesa. Diego Arcos, periodista y fraterno amigo de Chito, fue quien confesó que sucedió con el ecuatoriano de cara a esta pelea.

“Cuando empecé mi última entrevista que tuve con él (Chito Vera). Me dijo: ‘te voy a decir algo pero no quiero que salga en cámara. Yo, antes de la pelea con Sandhagen estaba realmente enfermo. Me sentía mal, el corte de peso me tenía en la mierda’”, comentó Arcos en el podcast Suerte Cruzada.

Marlon 'Chito' Vera vs Cory Sandhagen Getty imágenes (Josh Hedges/Zuffa LLC)

¿Qué es cortar peso?

Cortar peso es reducir en su mayoría cantidades de agua que contiene el cuerpo para llegar al límite máximo que indica una división de competición, y recuperar esta cantidad de kilos casi en su totalidad durante las 24 horas que transcurren entre el pesaje y la pelea.

Amistad entre Diego Arcos y ‘Chito’

Arcos, reconocido periodista deportivo, comentó que una declaración efectuada por Vera años atrás lo hizo reflexionar y comenzar a interesarse por el mundo de la UFC. A medida de ello empezó a estar más vinculado con el manabita.

Añadió que a podido ingresar a su casa, ya ahí pudo comprobar que Vera tiene una pared de zapatos. Posee botellas de tequila que le mandaron actores de Hollywood, tablas de skate; “es impresionante la magnitud de su fama”, acotó.