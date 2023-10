“En vida, que me quisieras”; jugadores de La Tri corearon y bailaron icónica canción de Gerardo Morán

Félix Sánchez Bas, entrenador de la Selección de Ecuador, convocó a 26 jugadores para las Fecha 3 y 4 de Eliminatorias donde el conjunto ecuatoriano enfrentó a Bolivia y Colombia. En dicha nómina hubo varias sorpresas donde una de las novedades fue la presencia de Luis Segovia quien apareció por primera vez con el estratega español.

Como es de conocimiento público, los nuevos elementos que llegan a conformar la Tricolor deben bailar en público y la FEF mostró el divertido momento donde Luis Segovia tuvo que sacar los ‘pasos prohibidos’ en frente de todos. Normalmente el baile elegido es ‘salsa choque’, sin embargo, en esta oportunidad se vio al ex IDV bailando la canción de Gerardo Morán: En vida.

🇪🇨Los que van por 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗲𝗿𝗮 𝘃𝗲𝘇 a La Tri hacer su bienvenida, esta vez le tocó a #LuisSegovia.​

​

🧐¿De qué jugador quieres ver la bienvenida? pic.twitter.com/qd8KpGaUF5 — La Tri 🇪🇨 (@LaTri) October 26, 2023

También llamó la atención que en pleno coro de la canción, todos los elementos de La Tri corearon a todo pulmón esta icónica canción: “En vida, que me quisieras, de muerto ya para qué”. Kendry Páez, ‘Dida’ Domínguez y Piero Hincapié fueron algunos jugadores que aparecen cantando la canción de Gerardo Morán, mismas que no fue cantada por Jhon Yeboah, evidentemente quien probablemente no ha escuchado en Alemania dicha melodía.

Ecuador ganó a Bolivia en La Paz y empató sin goles ante Colombia en Quito en la doble jornada de Eliminatorias por la Fecha 3 y 4 respectivamente.

Imposible no emocionarse con La Tri 🇪🇨 pic.twitter.com/cBcznqrVEJ — La Tri 🇪🇨 (@LaTri) October 23, 2023

Kandry Páez y James Rodríguez se abrazaron

Una de las postales que nos dejó el partido entre tricolores y cafeteros fue el encuentro de dos cracks al final del partido. James Rodríguez y Kendry Páez se juntaron al final del partido, intercambiaron camisetas e incluso el experimentado 10 de Colombia terminó aconsejando al joven muchacho de 16 años.

James Rodríguez es uno de los jugadores colombianos más importantes en la historia de su país. Ha jugado en Envigado, Banfield, Porto, Mónaco, Real Madrid, Bayern Múnich, Everton, Al-Rayyan, Olympiacos y hoy milita en el Sao Paulo.