Bus de El Nacional es embargado, el momento que se llevan el automotor

La tarde de este domingo 25 de octubre se demostró que nadie está por encima de la ley. Se informó que el bus del Club Deportivo El Nacional fue embargado en respuesta a las deudas que mantiene el elenco criollo.

En un video publicado por Esteban Rodríguez se observa el momento que el bus es remolcado por una grúa en respuesta a la orden judicial de embargo.

No es la primera ocasión

El 25 de agosto el deposito judicial Julio Gordillo con la Policía embargaron el bus de El Nacional. El suceso, contrario a lo ocurrido en la reciente jornada, se dio en el trayecto a disputar un cotejo de fútbol.

En esa ocasión el dirigente de El Nacional, Juan Carlos Machuca, aseguró al medio digital Mr. Offsider, que se llegó un acuerdo por la deuda que comprometía el bus del club. Además, aclaró que el canal dueño de los derechos de televisión le debe cinco meses.

Adicionalmente, anunció que la Federación Ecuatoriana de Fútbol le debe los premios por Copa Ecuador y otros montos de Liga Pro.

🚨NADIE ESTÁ SOBRE LA LEY|| se cumple EMBARGO del BUS de El Nacional, que fuera escondido por sus directivos: Lucía Vallecilla y Gnrl. Santiago Almeida (presidenta y vicepresidente del club).

Lamentable pero necesario‼️#LosDerechosLaboralesSeRespetan

A principios de este año también presentó problemas con la Concentración Deportiva de Pichincha (CDP), por lo que se impidió jugar en el escenario Olímpico Atahualpa.

“Si El Nacional paga parte de las deudas, que no llega ni al 10%, es posible que pueda ingresar. Al estadio ya no se puede entrar como siempre para decir: ‘ingreso y después te pago’ y luego dar documentos que no se pueden cobrar. Es decir, tiene que pagar efectivamente parte de los compromisos. Eso no es extorsión, eso se llama cumplimiento de obligaciones”, señaló el principal de la organización.

La CDP había manifestado que el club adeudaba un total de USD 45 968. Asimismo, el valor para el alquiler del estadio esta del 10% de la taquilla.