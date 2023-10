“Son lloriqueos de un mal perdedor”, directivo del fútbol ecuatoriano arremete contra Antonio Valencia

El equipo de Luis Antonio Valencia, AV25 de Tumbaco, fue eliminado por penales por 8-7 ante La Unión de Cotopaxi en las fases finales de la Segunda Categoría. Ante esta derrota, ‘Toño’ denunció ante la FEF que algunos jugadores de su equipo recibieron llamadas “para que se vendan”, pero resaltó la honestidad de los suyos.

Tras esto y algunas declaraciones de Valencia, Joselito Cobo, directivo del equipo La Unión y ex presidente del Deportivo Quito, le respondió al ex Manchester United en declaraciones para Mach Deportes: “Son lloriqueos de un mal perdedor, hay que saber ganar en la cancha, no debe creer que va a ganar por ser un ex futbolista”.

⚠️ Joselito Cobo, presidente del Club La Unión, arremetió contra Antonio Valencia por las acusaciones de supuestos intentos de sobornos durante la eliminación de AV25 de Segunda Categoría.



📌 En Mach Deportes dijo: 'Son lloriqueos de mal perdedor. Hay que saber ganar en la… pic.twitter.com/1DYGh4aJt2 — Mr OFFSIDER (@MrOFFSIDER) October 19, 2023

Antonio Valencia había denunciado en sus redes sociales que varios jugadores de su equipo habían recibido llamados con fines a la corrupción y publicó un comunicado en su cuenta de Instagram.

“Tampoco me imaginé que en el fútbol ecuatoriano hayan llamadas o mensajes a nuestros jugadores para que se vendan. Es una pena. Pero estoy orgulloso de ustedes. Siempre, por sus familias, por su conciencia, es mejor perder que ganar con prácticas deshonestas”, expresó ‘Toño’ sobre este hecho puntual tras la eliminación de su club.

Campeón de Pichincha

El proyecto del ‘Toño’ cobró su primer objetivo al ganar el título de la Segunda Categoría de Pichincha en el primer año que participa ganándole al conjunto del Aampetra por la vía de los penales, una vez que en los 90 minutos quedaran 0-0.

Como parte del proyecto, el Club Deportivo AV25, afinó detalles sobre esta nueva alianza que ayudará al desarrollo del club con una inversión en el complejo deportivo de AV25, el cual contará con una sede para la formación académica de los jugadores de este equipo, que busca ser la cantera más grande del país y que está ubicada en Pifo.