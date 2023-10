Dirigente de Liga de Quito habla de la denominada “Turramericana” y responde firmemente a Vito Muñoz y Pocho Harb

Liga Deportiva Universitaria de Quito jugará una nueva final internacional el próximo 28 de octubre ante Fortaleza de Brasil en lo que decidirá al nuevo campeón de la Conmebol Sudamericana. Sin embargo, para ciertos periodistas, seguidores de Barcelona SC, la Copa Sudamericana no es la ‘gran cosa’.

El conjunto albo tiene la oportunidad de aumentar sus logros internacionales en el cotejo a disputarse en el Estadio Domingo Burgueño Miguel de Punta del Este, Uruguay. Una nueva final para un equipo ecuatoriano, sin embargo Alfonso ‘Pocho’ Harb y Vito Muñoz han denominado como la “Turramericana” al torneo, minimizando lo hecho por Liga de Quito, desde que la U jugaba semifinales.

“Esa copa Turramericana, el día que Barcelona la gané será una copa de valor”, dijo en Marca 90 Vito Muñoz minimizando lo alcanzado por Liga de Quito e Independiente del Valle, únicos equipos del Ecuador que han podido levantar la Copa Sudamericana. Por su parte, los toreros no han ganado a nivel internacional y han perdido dos finales de la Copa Libertadores.

Mientras tanto, Pocho Harb dijo: “La Copa Sudamericana juegan los quintos, sextos mejores de cada equipo. La Copa Sudamericana es el segundo equipo que hay, no es el segundo más importante...”. Evidentemente, ambos defienden al club de sus amores, Barcelona SC.

Respuesta contundente de Isaac Álvarez

Isaac Álvarez, en su condición de presidente de LDU, se pronunció sobre la “Turramericana”, nombre puesto por hinchas y periodistas afines al cuadro torero. “He escuchado ciertos criterios de que la Copa Sudamericana no es una copa tan importante. Esto es como la fábula de la zorra que no podía alcanzar las uvas y que decía que porque estaban verdes, no las quería”, afirmó citando a la fábula de Esopo en una entrevista concedida este miércoles a ‘FB Radio’ (105.7 FM).

“En 2009, cuando LDU la ganó, se jugaban los dos torneos en forma paralela, la Libertadores y la Sudamericana. Nos veíamos en la Sudamericana a los mismos bravos equipos (de la Libertadores), hay gente que no revisa la historia”, concluyó.