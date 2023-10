¡Con sabor amargo! Lo que opina la prensa colombiana del partido ante Ecuador

James Rodríguez y Félix Torres discuten en el Ecuador vs Colombia Quito, martes 17 de octubre del 2023. En la cuarta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa Mundial de la FIFA 2026, la selección de fútbol de Ecuador se enfrenta a su similar de Colombia, en el estadio Rodrigo Paz Delgado. API / DANIEL MOLINEROS (Daniel Molineros)

Ecuador no estuvo a la altura y alcanzó a salvar un punto ante Colombia por Eliminatorias gracias al penal atajado por Moisés Ramírez a Luis Díaz. Esa sensación también compartió la prensa colombiana que en sus artículos denotan un sabor amargo porque consideran que se pudo hacer un poquito más.

“Colombia se portó a la altura en Quito”, publicó El Espectador refiriéndose al punto importante que consiguió el cuadro de Lorenzo en una cancha brava con el Estadio Rodrigo Paz Delgado. Asimismo, El País tituló: “Colombia arranca un empate contra Ecuador en Quito”, destacando la importancia del empate. Finalmente, El Heraldo mencionaba: “Ecuador 0, Colombia 0: lástima el penalti, pero se suma un punto”, lamentando el penal errado por Luis Díaz.

Titular de El Heraldo: Ecuador vs Colombia

Ante los cafeteros, Félix Sánchez Bas planteó un juego al pelotazo, donde los centrales Torres, Pacho e Hincapié buscaban constantemente a los carrileros Johanner Chávez y Angelo Preciado, los que peor estuvieron en el partido y no ganaron en el duelo 1 vs 1 ante la defensa colombiana. Al final no funcionó lo que se quiso hacer ya que Colombia tachó al medio campo de Ecuador y se replegó bien en el segundo tiempo.

Este empate es oro para Colombia que mantiene el invicto en las cuatro fechas jugadas y que, además, le robó un punto a Ecuador que venía de ganar dos partidos seguidos y con la necesidad de sumar de a tres.

Colombia tuvo el penal de Luis Díaz como una oportunidad de oro para sumar de a tres puntos pero Moisés Ramírez, arquero de Ecuador, atajó el remate del guajiro ahogando el gol a los cafeteros. Además, poco después, anularon un gol a la visita que tuvo minutos donde acorraló a La Tri que tuvo dos opciones que pegaron en el palo, ambas en el primer tiempo.