Publicista de 42 años, primer ecuatoriano en obtener un podio en el Mundial de Carrera de Obstáculos

La carreras de obstáculos es un deporte relativamente nuevo y ha ganado mayor popularidad desde el 2014 con más de 2.500 competencias al año. Las más conocidas internacionalmente, en especial en Estados Unidos, Canadá y Europa, son Spartan Race, Tough Mudder, Savage Race y el Mundial OCRWC que se realiza cada año en diferentes países.

Justamente en este 2023 participó el representante ecuatoriano Pablo Espinosa quien obtuvo el tercer lugar en su categoría de 40 - 44 años, convirtiéndose en el primer ecuatoriano que logra un podio en el Mundial de este deporte que se realizó en Mammoth Lakes en California del viernes 6 hasta el domingo 8 octubre.

Estas competencias están catalogadas entre las más duras y con mayor dificultad en el mundo. El objetivo es correr en varios tipos de terreno, usualmente montaña y sobrepasar obstáculos de suspensión con diferentes tipos de agarres (anillas, esferas, tubos, cilindros etc), cargar objetos pesados a través de cuestas, atravesar obstáculos en el agua, pasar por debajo de alambre de púas, entre otros.

En su categoría, Pablo recorrió una distancia de 15 kilómetros con 50 obstáculos y un desnivel positivo de 700 metros partiendo de una altura de 2.700 mts.

¿Cómo llegó al Mundial de Carrera de Obstáculos?

Pablo tiene 42 años, es publicista y trabaja como diseñador gráfico en una agencia de publicidad. Practica este deporte hace 8 años y ha estado en varias competencias.

“Para llegar al Mundial de este deporte hay que clasificar en otras competencias de OCR. Se debe llegar entre el top 5 para poder hacerlo”, contó Pablo a Metro Ecuador.

No ha tenido apoyo y se ha financiado todo por sus propios medios. “Siempre he entrenado por mi cuenta, solo me apoyo en cuestión de nutrición, fisioterapia y deportología con profesionales, pero siempre me he programado mi propio entrenamiento”.

Su esfuerzo y disciplina lo han llevado a obtener muchos podios en competencias nacionales y ahora, con el Mundial, su primero internacional.