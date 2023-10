La dejó en visto: indignación con árbitro que le negó el saludo a su compañera

Juan Luca Sacchi, árbitro italiano, debió declarar ante la Asociación de Árbitros de Italia y se expone a una sanción, luego de que le negara el saludo a su compañera juez de línea, Francesca Di Monte.

Los hechos sucedieron en la previa del partido entre Lecce y Sassuolo por el fútbol italiano en una situación que ha indignado a muchos.

El colegiado manifestó que no se trató de ningún comportamiento sexista, sin embargo, su omisión podría ser castigada.

Árbitro le negó el saludo a juez de línea

Fue en el túnel que dirige a los equipos al terreno de juego en donde Juan Luca Sacchi se saludó con los capitanes y terminó ignorando a su compañera.

Primero, el juez le dio la mano al capitán del Sassuolo y cuando giró para hacer lo propio con el hombre que lucía la cintilla en Lecce, se encontró de frente con Francesca que, al verlo con la mano extendida, procedió a darle el saludo, pero él dudó, la dejó con su mano estirada y procedió a saludar al otro capitán.

🚨 Juan Luca Sacchi va a ser sancionado con un partido tras "negarse a dar la mano a su asistente Francesca Di Monte" antes del Lecce - Sassuolo del viernes.



['ANSA'] pic.twitter.com/kIiUJJXNlW — Fútbol Italiano 🇮🇹 (@FT_Italiano) October 8, 2023

La mujer no ocultó en su rostro el desconcierto por no haber sido saludada por su colega en un hecho que ha dividido las opiniones entre los aficionados.

Incluso, la propia juez, Di Monte, explicó lo sucedido, queriendo bajarle a la polémica: “En la previa del partido, en el túnel, el árbitro saluda a los capitanes mientras que nosotros tenemos nuestro momento de saludo en el campo antes de que suene el silbato”.

Y agregó: “Mi cara parece asombrada y avergonzada simplemente porque me ha tomado por sorpresa. Lamento que se explote un breve video para tocar temas muy pesados que requieren otra forma de respeto y delicadeza. El tema de la falta de respeto y la violencia hacia una mujer me toca muy de cerca, pero no es el caso”.

Por su lado, Sacchi manifestó que “Es increíble cómo ha surgido un caso a partir de este episodio. Ni ella ni yo habríamos imaginado estas reacciones. Negar un saludo a un colega es un gesto que no me corresponde en absoluto”.

Pese a que Asociación Italiana de Árbitros (AIA) ha negado cualquier tipo de comportamiento sexista, se especula con una posible sanción de un partido para el árbitro Juan Luca Sacchi.