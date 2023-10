Volvería la dupla Kendry y Niño Moi, la fecha que se conocerá la lista de convocados para enfrentar a Colombia

Una dupla que enamoró al balompié ecuatoriano fue la conformada por Kendry Páez y Moisés Caicedo. Los jóvenes talentos, de 16 y 21 años, fueron cruciales en la victoria conseguida contra Uruguay y podrían volver a saltar al campo en conjunto para las jornadas 3 y 4 de Eliminatorias.

Este martes 03 de octubre, el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) Francisco Egas confirmó a medios de comunicación que la lista de los convocados se daría a conocer este próximo jueves o viernes.

El representante de la entidad máxima del balompié nacional, también se refirió a la presencia del joven mediocampista del Independiente del Valle y qué tan difícil pinta el proceso clasificatorio.

“La lista muy seguramente la tendremos a finales de esta semana entre jueves o viernes. Luego jugarán la ultima fecha con sus clubes. Vendrán a Quito, viajaremos el día 11 a la Paz”.

El presidente Francisco Egas @FEFecuador informó que está semana se conocerá la lista de convocados para la jornada 3 y 4 de Eliminatorias Conmebol pic.twitter.com/0u1WfRkYhn — Metro Ecuador (@MetroEcuador) October 3, 2023

“Son selecciones muy complicadas. Uruguay fue un partido muy duro, no fue un partido fácil. Contra Argentina fue complicado, lo perdimos por una jugada, creo que Ecuador hizo un encuentro digno y eso nos asegura una selección apta para esta pelea (cupos al mundial)”.

¿Egas ya conoce la lista?

La conozco unos minutitos antes que ustedes (periodistas) porque debo aprobar videos de los que se emiten. Tengo la plena confianza que estarán los mejores y que esos jugadores que estén nos defenderán a muerte.

El presidente @FEFecuador Francisco Egas se refirió a la situación de Kendry Páez y su papel en la selección de mayores. pic.twitter.com/ylPiKrmc1q — Metro Ecuador (@MetroEcuador) October 3, 2023

El papel de Kendry Páez

“Es una decisión que se asume por lo que dijo Diego Martínez (respecto a que Páez ya no será tomado en cuenta en la sub 17). Creo que falta un poco de tiempo, vamos a ver el rol de Kendry en los próximos partidos. Las selecciones, la prensa, los fanáticos tienen que estar felices que la sub 17 ponga un jugador en la selección mayor”, finalizó