Luis Miguel Baldeón se tatuará el escudo de Liga de Quito si queda campeón de la Sudamericana ¡y se lo dijo a Esteban Paz!

El polémico periodista deportivo, Luis Miguel Baldeón, estuvo presente en el Rodrigo Paz Delgado, donde Liga de Quito goleó 3-0 a Defensa y Justicia por la semifinal de la Copa Sudamericana. En los minutos previos al encuentro se encontró con el dirigente Esteban Paz, donde ambos se dedicaron unas palabras.

“Pensé que no me iba a recibir”, empezó diciendo Baldeón a Esteban Paz al saludarlo. “Jamás, jamás le he dicho eso y usted siempre será bien recibido porque a mi me gusta la gente auténtica y usted lo es, un poco mal hablado pero auténtico”, le dijo el dirigente desde su suite en el estadio de Liga.

El periodista de ‘El Futbolero’ que estaba junto a su colega Aurelio Dávila, le agradeció porque nunca le cerraron las puertas a su hijo, quien hace años jugó en las normativas del club. “A veces uno dice cosas, nunca mintiendo, le agradezco por la apertura, por ser un hombre tolerante, un dirigente de verdad”, indicó. Luego le hizo la pregunta del millón a Esteban: “¿Si es campeón de la Sudamericana” a lo que el dirigente le respondió: “No le ofrezco nada”.

Esto, porque el ‘Loco’ Baldeón había ofrecido retirarse del periodismo deportivo si Liga de Quito no consigue su quinta estrella internacional. “No, me voy a tatuar la ‘U’ en uno de mis glúteos”, afirmó.

Esteban Paz sonrió al escuchar y con este mensaje se despidió: “No hace falta que se tatúe nada, con que tenga el deseo que un equipo ecuatoriano gane, es suficiente. Eso ya habla bien de usted”, enfatizó.

Intercambiaron ‘traguitos’ de whisky:

Ya al final del encuentro, cuando todo era algarabía y felicidad por el triunfo de ‘El Rey de Copas’, se los pudo ver disfrutando de un ‘traguito’ de whisky. Esteban Paz le dio hasta de tomar al ‘Loco’ Baldeón, luego de que el periodista le invite el primer vaso.